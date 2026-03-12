Носителят на „Оскар“ Килиън Мърфи се завръща в суровия свят на „Остри козирки“ с новия филм The Immortal Man („Безсмъртният човек“), чието действие се развива по време на Втората световна война, предаде Ройтерс. Новият филм ще започне да се излъчва по „Нетфликс“ на 20 март, допълва агенцията.

Ирландският актьор отново влиза в ролята на гангстера от Бирмингам Томас „Томи“ Шелби – лидер на бандата „Остри козирки“, който вече е поостарял, но излиза от пенсия, за да осуети нацистка конспирация в централния английски град.

„Винаги бях съгласен с идеята и разработвахме сценария години наред. Просто се опитвахме да го направим както трябва – да видим дали можем да оправдаем съществуването му, защото е нещо различно, като двучасова история, а не шестчасова“, каза Мърфи пред Ройтерс, визирайки сериала „Остри козирки“.

Снимка: Getty Images

„Остри козирки“ е излъчен за първи път през 2013 г. и продължава шест сезона, всеки от които се състои от шест епизода. Първият сезон се развива през 1919 г. Новият филм, озаглавен Peaky Blinders: The Immortal Man („Остри козирки: Безсмъртният човек“), представя и нови членове на актьорския състав, сред които Ребека Фъргюсън, Тим Рот и Бари Киогън. Последният играе незаконния син на Томи – Дюк Шелби, а връзката между двамата се превръща в емоционалното ядро на историята, пише Ройтерс.

Филмът на „Нетфликс“ е по сценарий на създателя на сериала Стивън Найт. „Винаги съм искал от края на първи сезон тази част от историята да завърши с филм, а също и действието на филма да се развива през времето на Втората световна война“, каза той. Найт, който е и сценарист на предстоящия филм за Джеймс Бонд, започва The Immortal Man с пресъздаване на бомбардировката през 1940 г. срещу фабриката за стрелково оръжие в Бирмингам, където е работила майка му, пише още БТА.

Снимка: Getty Images

„Майка ми работеше във фабриката по това време, слагаше експлозиви в артилерийски снаряди, но не беше на смяна онази нощ и оцеля“, каза той. „Винаги съм искал "Остри козирки" да е свързан с подобни лични истории.“

Вижте повече за Килиън Мърфи в следващото видео:

