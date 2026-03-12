Почти две години след раздялата си с холивудския актьор Бен Афлек, поп звездата Дженифър Лопес заяви, че се чувства по-щастлива и по-свободна от всякога. В откровено интервю тя споделя, че за първи път от години насам е необвързана и преоткрива усещането за независимост.

„Мисля, че за първи път в живота си се чувствам свободна. Сама съм сама и чувството е страхотно!“, признава певицата.

Година за възстановяване след трудния развод

Разводът между двамата, финализиран през януари 2025 г. беше изключително емоционално събитие за певицата. Тя го прие тежко, но и успя да запази вярата и баланса. След раздялата тя взема важно решение - да спре работа за известно време и да се съсредоточи върху себе си. Лопес разкрива, че е отменяла професионални ангажименти, включително турне, за да може да прекара повече време у дома и да отработи вътрешно случилото се. Припомняме, че през 2024 г. самата Дженифър Лопес подава молба за развод, а причината е посочена като "непреодолими различия"

„Моята щастлива ера“

Днес 56-годишната звезда описва настоящия период като своята „щастлива ера“. Тя признава, че през по-голямата част от живота си почти винаги е била във връзка и едва сега се учи да се наслаждава на независимостта и това да прекарва време със себе си, без да се съобразява с романтични ангажименти. По думите ѝ този етап ѝ е помогнал да опознае по-добре същността си и да бъде по-снизходителна към собствените си грешки. Певицата подчертава, че не обвинява никого за случилото се и гледа на преживяното като на ценен урок.

Фокус върху семейството и децата

В момента Дженифър Лопес е концентрирана върху семейството си и особено върху своите близнаци, които има от брака си с певеца Марк Антъни. Тя споделя, че ролята ѝ на майка е най-ценна и важна за нея.

Завръщане на сцената

След период на почивка, далеч от ярката светлина на прожекторите и големите концерти, Дженифър Лопес постепенно се връща към професионалните си ангажименти и подготвя нови творчески проекти, с които да зарадва верните си фенове.

