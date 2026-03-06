Бен Афлек е един от най-разпознаваемите и успешни актьори в Холивуд. Освен с наградите „Оскар“ и успешните си филми, актьорът и режисьорът често попада в центъра на медийното внимание и заради бурните си любовни връзки.

Емблематичната му любовна история с Дженифър Лопес, а след това и вълнуващите романси с други популярни актриси, събуждат любопитството и интереса на хиляди фенове по цял свят. Ето кои са жените, покорили сърцето на актьора в хронологичен ред.

Романтика на червения килим: Всичко започва с Гуинет Полтроу

Бен Афлек започва връзка с актрисата Гуинет Полтроу през 1997 г., след като се запознават на официална вечеря, организирана от филмовото студио Miramax. Двамата работят заедно във филмите "Shakespeare in Love" и "Bounce". Връзката им преминава през няколко раздели и събирания, но през 2000 г. окончателно се разделят. Романтично и бурно, но в крайна сметка завършва дипломатично. По-късно Полтроу признава, че са останали в приятелски отношения и всичко между тях е нормално.

Снимка: Getty Images

Бенифър: Бурна любов с Дженифър Лопес, част първа

През 2002 г. Афлек започва връзка със звездата Дженифър Лопес, след като се срещат на снимачната площадка на филма "Gigli". Романсът им се превръща в истинска медийна сензация. Медиите създават прякора „Бенифър“, който бързо става символ на тяхната връзка и един от първите подобни прякори в поп културата. Бен Афлек ѝ предлага брак през 2002 г., но планираната сватба е отложена заради огромния медиен интерес. През 2004 г. двамата прекратяват годежа си и се разделят.

Снимка: Getty Images

Бракът с Дженифър Гарнър

След години приятелство и съвместна работа във филмите "Pearl Harbor" и "Daredevil", Афлек започва връзка с актрисата Дженифър Гарнър през 2004 г. Двамата сключват брак през 2005 г. на скромна церемония на островите Търкс и Кайкос. По време на брака им се раждат три деца. След десет години заедно двойката обявява раздялата си през 2015 г., а разводът им е финализиран през 2018 г. Въпреки това те запазват близки отношения и продължават да отглеждат децата си съвместно.

Снимка: Getty Images

Връзката с Линдзи Шукъс

След раздялата си с Гарнър, Афлек започва връзка с телевизионната продуцентка Линдзи Шукъс, известна с работата си по популярното предаване Saturday Night Live. Двамата се срещат между 2017 и 2018 г., след което се разделят. През 2019 г. за кратко възобновяват отношенията си, но връзката им отново приключва.

Ана де Армас и любов с маска

През 2020 г., по време на пандемията, Афлек започва романтична връзка с актрисата Ана де Армас, с която се запознава по време на снимките на филма Deep Water. По време на пандемията двамата прекарват много време заедно и често са засичани от папараци в Лос Анджелис. В началото на 2021 г. обаче двойката се разделя.

Снимка: Getty Images

Вторият шанс на „Бенифър“

През 2021 г., почти две десетилетия след първата им раздяла, Бен Афлек и Дженифър Лопес изненадват света, като възобновяват връзката си. През 2022 г. двамата сключват брак в Лас Вегас, последван от по-голяма церемония в Джорджия. Романтичната им история изглежда като холивудска приказка с втори шанс. Но и вторият им брак не продължава дълго. През 2024 г. Дженифър Лопес подава молба за развод, а през 2025 г. процедурата е финализирана.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER