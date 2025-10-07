В Ню Йорк на 7 октомври - холивудските фенове бяха изненадани от неочаквана и емоционална среща на червения килим. Бившата звездна двойка Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха заедно само месеци след като финализираха развода си през 2025 г.

Двамата позираха заедно на премиерата на предстоящия мюзикъл „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк. 56-годишната Лопес, която е главна звезда в мюзикъла, блесна в скулптурна рокля от колекцията пролет/лято 2026 на Харис Рийд. 53-годишният Афлек, който е изпълнителен продуцент на филма чрез компанията си направи изненадваща поява, за да подкрепи професионалното начинание на своята бивша съпруга, съобщава People.

Преди прожекцията Джей Ло представи филма пред публиката и публично благодари на Афлек за неговата подкрепа.

„Благодаря ви много, благодаря на всички, че сте тук тази вечер. Благодаря ти, Бен, този филм нямаше да бъде направен без Бен“, казва Лопес от сцената.

Снимка: Getty Images

Тя допълва, че работата по мюзикъла, в който играе „холивудска филмова звезда от старо време“, е била „сбъдната мечта“ и лечебно преживяване.

Лопес за развода

Появата на Афлек след раздялата им е силен знак за запазено взаимно уважение. Лопес говори открито за ролята на бившия си съпруг в продукцията. Относно личната драма, която преживя по време на снимките, Лопес не скри, че е било трудно.

Снимка: Getty Images

„Нещата се случват, трябва да продължиш напред“, заявява актрисата.

Филмът е за бягство от реалността. Става дума за това как продукциите и изкуството често спасяват хората в най-трудните моменти от живота им.

„Да участвам в този проект наистина ми помогна да преживея един труден момент и в личния ми живот“, споделя звездата.

Въпреки раздялата си, започнала през 2024 г., Дженифър Лопес и Бен Афлек демонстрират, че могат да продължат да работят заедно и да се подкрепят професионално.

„Целувката на жената-паяк“ е режисиран от Бил Кондън и е преосмисляне на известния сценичен мюзикъл. Премиерата на филма беше на филмовия фестивал „Сънданс“ през 2025 г.

Разводът на Дженифър Лопес и Бен Афлек

Снимка: Getty Images

Припомняме, че втората глава от епичната любовна история на Дженифър Лопес и Бен Афлек официално приключи в началото на 2025 г. Лопес подаде документите за развод през август 2024 г., но стана ясно, че двамата са сложили край на връзката си още през април. За разлика от шумния им първи опит, този път звездите действаха бързо и дискретно: през септември постигнаха споразумение чрез медиация, за да избегнат дълга и публична съдебна битка. Разводът им бе финализиран през януари/февруари 2025 г., като Лопес дори си върна моминското име. Тъй като двойката няма общи деца, нямаше и драми около попечителството – просто край на една страстна, но трудна връзка, оставяйки двете звезди официално самостоятелни и свободни да продължат напред.

Защо разводът се оказва най-доброто решение?

Причините за раздялата останаха скрити зад формулировката „непреодолими различия“. Докато Бен Афлек заяви, че „няма скандал, няма сапунена опера“ и темата е „малко смущаваща“ за него, Джей Ло не скри, че е преживяла тежък етап, но гледа на развода като на благословия. Тя го нарече „най-доброто, което някога ми се е случвало“, защото ѝ е позволил да „израстне“ и да стане „по-самосъзнателна“. Актрисата разкри, че докато е снимала филма „Целувката на жената-паяк“, е живяла в "два различни свята" – успех на екрана и рушащи се отношения у дома. Въпреки болката, двамата демонстрираха зрялост, като се появиха заедно на премиерата на филма, показвайки, че поддържат „добри“ отношения. Лопес вече е фокусирана върху кариерата и децата си, готова да продължи напред с увереност.

