Дженифър Лопес говори открито за развода си с Бен Афлек, наричайки го повратна точка в живота си. В интервю за CBS News певицата и актриса сподели защо вижда неочаквано добрата страна на раздялата, описвайки този период като „най-доброто нещо, което някога ми се е случвало“.

„Защото това ме промени,“ казва Лопес. „Помогна ми да израсна по начин, по който имах нужда... станах по-осъзната, сега съм различен човек от това, което бях преди година, година и половина.“

Афлек е изпълнителен продуцент на новия филм, в който участва 56-годишната Лопес „Kiss of the Spider Woman“. Бившата холивудска двойка работи по него заедно, докато тече развода им. Разсъждавайки върху работата по филма в такъв труден момент, певицата го определя като „най-доброто и най-лошото време“.

Снимка: Getty Images

„Всеки миг на снимачната площадка, всяка минута, в която играех тази роля, бях толкова щастлива,“ казва тя. „А после се прибирах у дома и там не беше добре. И си казвах: ‘Как да приема това това?’ Но преминаваш през него.“

Лопес и Афлек започват да се срещат през 2002 г., но прекратяват годежа си през 2004 г. След това Лопес се омъжва за Марк Антъни, от когото ражда близнаците Макс и Еме, а Афлек се жени за Дженифър Гарнър, с която имат 3 деца: Вайълет, Серафина и Самюел.

За огромно щастие на феновете им, двамата се събират отново през 2021 г. и се женят в Лас Вегас през юли 2022 г., последвано от по-голямо тържество в Джорджия месец по-късно. Две години по-късно, през август 2024 г., Лопес подава молба за развод.

По-рано тази година Афлек също говори за развода си с Лопес в интервю за GQ, като определи раздялата като „доста зряла“, въпреки „сензационното“ медийно отразяване около нея.

Разсъждавайки защо личният му живот привлича толкова внимание, Афлек казва: „Животът ми всъщност не е никак драматичен. Сигурно си мислите: „Е, току-що се разведе. Това не е ли драма?’ Но всичко това е доста зряло, и за цялата сензационност, която се пише, ако някой седне и говори с мен за истинския живот, ще умре от скука.“

Снимка: Getty Images

След молбата за развод носителят на „Оскар“ неколкократно изрази уважението си към бившата си съпруга Дженифър Лопес, заявявайки: „Надявам се, че бях ясен, че това е човек, към когото изпитвам огромно уважение. И разбирам желанието да се изследват различията в нашите гледни точки за това как човек се чувства комфортно да балансира между публичния и личния живот,“ казва той за GQ.

„Както казах, истината е много по-обикновена, отколкото хората биха повярвали — и вероятно по-малко интересна,“ добавя той.

Вижте във видеото най-добрите моменти на червения килим на Бен и Дженифър:

