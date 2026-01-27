В поредицата ни "Естествено красиви жени по света и най-секси мъже" ви срещаме с редица артисти (а и не само), които се отличават с необикновен чар и силна харизма. Те няма как да останат незабелязани, а ние няма как да не ги включим в откровените си списъци. Днес е ред на актьорът Килиън Мърфи - огънят на ирландското кино, по който хиляди жени тръпнат.

Кой е Килиън Мърфи?

Магнетичният актьор е роден на 25 май 1976 г. в Дъглас. Майка му е учителка по френски език, а баща му работи в ирландското Министерство на образованието и уменията. В тийнейджърските си години той се насочва първоначално към музиката.

Свири на китара, дори участва в банда и творческия пламък у него е видим за всички. По-късно обаче, Килиън разбира, че актьорството е онова, за което душата му копнее. Обръща посоката и започва да се занимава с театър.

Снимка: Getty Images

Творчески път

През 1996 г. Килиън Мърфи прави своя дебют като актьор в театралната постановка „Disco Pigs“, която става много популярна в Ирландия, а впоследствие гастролира и на сцените в Лондон. През 2001 г. вече участва във филм и също през този период той се мести първо в Дъблин за няколко години, а след това, през 2001 г. в Лондон.

Снимка: Getty Images

Пробив в киното

28 Days Later (2002)

Мърфи получава международно признание с главна роля в пост-апокалиптичния филм 28 Days Later (реж. Дани Бойл), в който играе Джим - човек, който се събужда от кома в заразена Лондон след епидемия. Тази роля го изстрелва на световната сцена и привлича вниманието на Холивуд.

Ранни филми през 2003 г.

След успеха на 28 Days Later участва в няколко значими продукции през 2003 г.:

Intermission

Girl with a Pearl Earring

Cold Mountain

Тези роли укрепват неговата репутация като обещаващ актьор, както в независимото кино, така и в по-широко разпространени продукции.

Сътрудничество с големи режисьори

С Кристофър Нолан

Мърфи започва дългогодишно творческо партньорство с режисьора Кристофър Нолан:

Batman Begins (2005) – първата им съвместна работа, в която Мърфи играе въображаемия злодей „Страха“ (Scarecrow).

The Dark Knight (2008) и The Dark Knight Rises (2012) - продължения, където той се завръща в ролята си.

Inception (2010) - в който участва като Робърт Фишър.

Dunkirk (2017) - играе британски войник във Втората световна война.

Oppenheimer (2023) - забележителна роля като физикът Дж. Робърт Опенхаймър, която му носи Оскар за най-добър актьор.

Други важни роли

Breakfast on Pluto (2005)

В Breakfast on Pluto той играе транс жена в Лондон през 70-те години, за което получава номинация за Златен глобус и печели награда от Irish Film & Television Awards.

The Wind That Shakes the Barley (2006)

Критически успешен ирландски исторически филм, който печели „Златна палма“ в Кан, а участието на Мърфи е високо оценено.

Sunshine (2007)

Научно-фантастичен филм, в който Мърфи участва с ключова роля; въпреки смесените отзиви, лентата има култов статус и допълнително утвърждава актьорските му амбиции.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER