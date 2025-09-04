Френската актриса Леа Седу е истинска емблема на естествената красота. Тя хипнотизира зрителите с изключително силен чар и харизма. Леа Седу притежава неподправена женственост, загадъчно присъствие и мекота в чертите, без да разчита на скалпел и инжекции.

Как успява да съхрани натуралната си хубост обаче?

BB крем и червило - това е напълно достатъчно за русата актриса.

Ключът към красотата на Леа не се крие в сложни процедури и корекции, а точно обратното - в простичката грижа за кожата. Тя вярва, че кожата трябва да диша. Затова извън снимачната площадка избягва грима напълно. „Когато не работя, почти не използвам козметика. Може би малко червило и BB крем, но това е всичко“, признава тя в свои интервюта.

Един от нейните ритуали за красота е да завършва душа си със студена вода - метод, който стимулира кръвообращението и придава на кожата естествен блясък. Тя е привърженик на френската натурална козметика. Сред любимите ѝ продукти са хидратиращи маски и кремове, както и емблематичния Eight Hour Cream на Elizabeth Arden.

Актрисата е принудена често да променя косата си заради ролите, но знае как да я поддържа здрава.

Измиване на всеки два дни

Маски за дълбока хидратация

Френска козметика

Топ колорист за перфектното русо

Активен начин на живот

Леа води активен живот - спортува, когато има време и обича да тича ежедневно. Не спазва строги диети, но се придържа към здравословен режим на хранене.

Истинска френска муза

Леа Седу никога не се е опитвала да бъде перфектна и точно това я прави незабравима. С небрежна коса, червило и дълбок поглед - тя успява да задържи погледите върху себе си.

