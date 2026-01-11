Повечето хора смятат, че в Холивуд място за истински приятелски отношения няма – както няма и дълготрайни връзки. Бившият супермодел Синди Крауфорд обаче абсолютно опровергава това погрешно схващане.

По време на годишните награди WWD Style Awards 2026, посветени на модата, стила и влиянието в индустрията, 59-годишният модел разказва за приятелството си с Джордж Клуни - и как то се е съхранило през годините.

Крауфорд е омъжена за Ранде Гербер, който е един от най-близките приятели на Клуни от дълги години.

„Когато за първи път срещнах Джордж, той беше истински пример за 'вечния ерген'. И твърдеше, че никога нямаше да се ожени“, споделя тя. „Но когато се запозна с Амал, сякаш стана друг човек – усети, че тя е единствената и изведнъж започна да говори за брак, дори за деца. Беше забавно да се види това. Просто при него нещата се случиха малко по-късно, но пък сега е напълно отдаден баща и съпруг. Страхотен е!“

Джордж (64 г.) и Ранде (63 г.) са приятели от десетилетия и заедно с предприемача в сферата на недвижимите имоти Майк Мелдман основават през 2013 г. компанията за текила Casamigos Tequila. През 2017 г. те продават марката за 1 милиард долара, но остават публично ангажирани с нейния маркетинг.

И до днес Синди и Ранде поддържат близки отношения със семейство Клуни. Четиримата често са виждани заедно на бляскави събития – и е повече от очевидно, че се чувстват прекрасно във взаимната си компания.

Джордж се запознава с Амал през 2013 г., след като са представени един на друг от общ приятел. „Беше една луда случайност. Наш общ приятел ми каза: „Ще мина да те видя. И мога ли да доведа една приятелка?“ А аз казах: „Разбира се“, спомня си Джордж, разказвайки за първата среща в предаването My Next Guest Needs No Introduction с Дейвид Летърман през 2018 г.

„А най-забавното бе, че родителите ми бяха на гости тази вечер, така че ние просто си говорихме и останахме будни цяла нощ“, добави той. Двамата сключват брак още следващата година - в Италия през септември 2014 г.

