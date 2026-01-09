Актьорът Джордж Клуни разкри, че той и екзотичната му съпруга Амал никога не са се карали през 11-годишния си брак. Без бурни раздели и събирания. Без скандали, ревност и съмнения. Феновете са щастливи, но и леко шокирани. Възможно ли е толкова години двойката наистина да се радва на мир, синхроничност и споделеност, без дори един конфликт?

Без спорове, само с любов - как?

В скорошно интервю 64-годишният Клуни отново повтори думите си, които за първи път предизвикаха особено обществено внимание още преди няколко години. Тогава той заяви, че между него и 47-годишната Амал не е имало нито един сериозен спор, което мнозина приеха скептично.

По време на разговора журналист изрази съмнение, че подобно нещо е възможно след повече от десетилетие съвместен живот. Въпреки това актьорът бе категоричен и откровено сподели, че възрастта и житейският му опит са изиграли ключова роля за начина, по който подхожда към брака.

„Бях на 52 години, когато се ожених“, отбеляза актьорът, като допълни, че в по-младите си години е бил по-склонен към спорове и желание да „печели“ в конфликтите. С времето това се е променило и той вече не вижда смисъл в подобен подход.

Снимка: gettyimages

Звездата разкри още, че срещата му с Амал е променила напълно възгледите му не само за брака, но и за семейството. В миналото той открито е заявявал, че не иска деца, но по-късно е променил решението си. Днес двамата са родители на близнаците Ела и Александър, които са на осем години.

Самата Амал също е коментирала темата в миналото, като е признавала, че за приятели и роднини е почти дразнещо да слушат, че двойката никога не се е карала. По думите ѝ, някои членове на семейството дори първо питат дали са имали спор, преди да ги поздравят.

Припомняме, че Джордж и съпругата му се запознават през 2013 година, сгодяват се през 2014-а и се женят по-късно същата година на церемония в Италия. Оттогава те са сред най-обсъжданите и стабилни двойки в света на шоубизнеса. Винаги успяват да привлекат вниманието и впечатляват с грациозната хармония, която имат помежду си.

