Джордж Клуни е толкова отдаден на съпругата си Амал, че дори вече отказва да целува своите екранни партньорки.
В скорошно интервю за Daily Mail, 64-годишният актьор заяви, че повече няма да „целува момичета“ на екрана. Причината за решението му е разговор между него и Амал.
„Когато навърших 60, проведох разговор със съпругата си. Казах ѝ: “Виж, все още мога да играя баскетбол с момчетата. Дори и с 25-годишни. Все още мога да се вписвам, във форма съм. Но след 25 години ще съм на 85. И няма значение колко полезни храни ще изям - това е реално число’,“ добави той.
Същото е мнението на Джордж за целувките на екара. В дългогодишната си кариера той е участвал в няколко романтични филма като „Билет до Рая“ (2022) с Джулия Робъртс, „Непоносима жестокост“ (2003) с Катрин Зита-Джоунс и „Един прекрасен ден“ (1996) с Мишел Пфайфър. Ролите му там да налагали интимна близост с актрисите.
През септември 2022 г. носителят на „Оскар“ разказа пред The New York Times за режисьор, който критикувал негова целувка. „Беше отдавна, бях още прохождащ актьор. Трябваше да снимам романтична сцена с едно момиче и режисьорът каза: ‘Не така.’ А аз казах: ‘Пич, това ми е номерът! Така го правя в реалния живот!“
В същото интервю той разкри, че на него и Робъртс им отнело няколко дубъла, за да заснемат единствената си сцена с целувка за филма „Билет до Рая“. „Всъщност цели 80 дубъла“, уточнява Джордж. Нещо, което е предизвикало недоволството на Амал.
През ноември актьорът говори за тайната на дълготрайния си брак с 47-годишната Амал в интервю за CBS News.
„Когато бях по-млад, исках да съм прав за всичко, дори за незначими подробности като например това в какъв цвят да боядисаме стената вкъщи. А вече съм в етап в живота си, в който ако Амал желае да боядиса стената дори в ярко червено, веднага ще се съглася.“
Джордж и Амал се запознават чрез приятел през юли 2013 г. Започват да се срещат, а актьорът ѝ предлага брак през април 2014 г. Двамата сключват брак през септември същата година. Плод на любовта им са 8-годишните близнаци - Александър и Ела.
Във видеото - да си припомним първата целувка в "Ергенът: Любов в рая":
