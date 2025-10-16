Какво накара дъщерята на Джулия Робъртс да захвърли смартфона? 20-годишната Хейзъл, показа изключителна зрялост, като взе необичайно решение за възрастта си, вдъхновено от култовия филм „Stand by Me“.

Актрисата споделя, че дъщеря й е видяла как технологиите могат да попречат на истинските човешки отношения. В скорошно интервю за The New York Times, докато промотира последния си филм „After the Hunt“, Джулия Робъртс разказа за силния ефект, който класиката от 1986 г. е оказва върху дъщеря й Хейзъл, когато е била по-малка.

„Мисля, че хората не осъзнават колко много им липсва да говорят“, заявява Робъртс, съобщава People.

Филмът, който променя всичко

Звездата си спомня момента, в който цялото семейство гледа „Stand by Me“. Филм за група момчета от 1959 г. и споделят дълбоки истории и преживявания.

„Ще ти дам телефона си. Просто го задръж. Не го искам“, казва Хейзъл на майка си.

20-годишната веднага започва да мисли за начина, по който момчетата комуникират помежду си. тя смята, че ако тези момчета са имали телефони, е нямало да говорят така помежду си.

Актрисата, известна с ролите си в „Хубава жена“, споделя, че дъщеря й ясно е видяла как технологиите пречат на много неща в реалния живот.

Робъртс разкрива, че е имала ясни „прости правила“ за технологиите вкъщи, докато децата са били по-малки: „Имахме зарядна станция, където стояха телефоните на всички, когато се приберат. И със сигурност нямаше телефони на масата“, казва тя още през 2023 г. в предаването „Today“.

Въпреки че децата й вече са пълнолетни, Джулия Робъртс изразява огромната си благодарност, че те все още й позволяват да бъде същата майка за тях, приемайки съветите й с разбиране.

Припомняме, че Джулия Робъртс е една от най-обичаните холивудски актриси, не само заради емблематичните си роли, но и с изключителната си отдаденост на семейството. От 2002 г. тя е омъжена за оператора Даниел „Дани“ Модър. Двамата се запознават по време на снимките на филма „The Mexican“ , а сватбата им представлява скромна церемония, проведена в ранчото на актрисата в Ню Мексико. Оттогава Джулия и Дани рядко се появяват заедно на обществени събития и старателно пазят личното си пространство. Семейството живее между няколко локации – в Малибу, Ню Йорк, Сан Франциско и на основното им ранчо в Ню Мексико.

Джулия Робъртс и Даниел Модър

Двамата имат три деца – близначките Хейзъл Патриша Модър и Финеъс Уолтър Модър, родени на 28 ноември 2004 г., и син Хенри Даниел Модър, роден на 18 юни 2007 г. Джулия често споделя, че майчинството е най-важната й роля. Тя винаги се е старала децата й да растат далеч от прожекторите и далеч от блясъка на Холивуд. Актрисата разказва, че когато били малки, те дори не осъзнавали колко известна е майка им, тъй като я възприемали най-вече като „мама у дома“, а не като световна звезда.

