Актьорът Джордж Клуни с чувство за хумор коментира обира във френския музей Лувъра, случил се само дни след като той обяви, че нов филм от култовата поредица „Ocean’s Fourteen“ е в процес на подготовка, пишесписание „Пийпъл“.

Клуни, който играе легендарния крадец Дани Оушън в поредицата „Бандата на Оушън“, се пошегува по темата на премиерата на новия му филм "Jay Kelly" в Лос Анджелис.

„Чудя се дали ще ги хванат тези хора“, каза той относно реалните извършители на обира, които според властите са откраднали бижута на стойност над 100 млн. долара от световноизвестния музей на 19 октомври.

„Те очевидно са се справили доста добре. Разбира се, това е ужасно... но като професионален крадец (в киното) съм доста горд от тях", добави актьорът с усмивка.

В интервю пред E!News Клуни потвърди, че ще се събере отново с Джулия Робъртс, Брад Пит, Мат Деймън и Дон Чийдъл, за да започнат снимките на „Ocean’s Fourteen“ през 2026 г.

На червения килим актьорът сподели, че сценарият „е в страхотна форма“, а продуцентите вече уточняват графика на снимките.

Снимка: Getty Images

Когато беше попитан за сюжета на новия филм, Клуни се пошегува: „Трябва да оберем Лувъра… Но някой вече го направи, човече.“

След това отнво с чувство за хумор вметна, че вместо това е по-добре да „оберат“ своя колега от Jay Kelly, Адам Сандлър: „Ще оберем Адам Сандлър. Знам, че има някакви кралски бижута у него.“

Филмите от поредицата Ocean’s, започнали с „Ocean’s Eleven“ (2001), разказват за екип от елегантни професионални крадци, които извършват зрелищни обири с брилянтна прецизност и хумор.

Новият филм на Клуни, „Jay Kelly“, ще излезе в избрани кина на 14 ноември, а от 5 декември ще бъде достъпен в Netflix.

Вижте повече за Джордж Клуни в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK