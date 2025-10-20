Най-легендарният музей в Париж стана жертва на обир, който прилича повече на измислица, отколкото на факт. При обир на дневна светлина крадци нахлуха в Галерия д'Аполон на Лувъра - перлата в короната на самия музей - и избягаха с осем произведения с изключителна историческа и художествена стойност.

Какви бижута са откраднати?

Всяко от тези съкровища е символ на имперското минало на Франция – ръчно изработени ювелирни изделия от най-добрите занаятчии на онова време. Те са носени от жени, които са определяли ерата на елегантност и власт. Въпреки че две от бижутата– включително короната на императрица Евгения, по-късно са намерени близо до местопрестъплението, вероятно изпуснати при бягството на крадците, останалите остават в неизвестност.

Откраднатите предмети са част от бижутата на френски кралски особи. Осем безценни бижута са откраднати от музея. От кралските и императорските колекции тези изключителни произведения носят със себе си уникални истории.

Диамантена диадема и брошка на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III

Емблематична част от тази безценна колекция е диадемата на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III. Символ на великолепието на Втората империя, този шедьовър, създаден през 1853 г., има 2012 перли, включително 17 крушовидни, както и 1998 диаманта и 992 диаманта с розова шлифовка. Евгения де Монтихо, известна със своята елегантност, носи тази диадема на много официални церемонии. Състои се от седем стъбла, украсени с три големи перли.

Сапфирена диадема, огърлица и обица на кралица Мария-Амели и кралица Ортензия

Сапфиреният комплект е принадлежат на кралица Мария-Амели, съпруга на Луи-Филип I, последният крал на французите, и кралица Ортенс дьо Боарне, кралица на Холандия и снаха на Наполеон I. Колие е с осем наситено сини сапфира и е украсено с 631 диаманта. Диадемата от същия този комплект, носена от тези две кралици с различни съдби, е съставена от осем наситени сини сапфира и 1083 диаманта, декорирани в злато и сребро. Една от обеците от комплекта също е сред липсващите бижута. Тя е изработен от злато и сребро, украсена с овален сапфир, обрамчен от 59 диаманта.

Изумрудено колие и обеци на императрица Мария-Луиза

Този комплект е подарен на императрицата от Наполеон I по случай сватбата им. Доставена в края на март 1810 г., тя включва диадема, гребен, колие и чифт обеци. Последните две вече липсват. Огърлицата се състои от 32 изумруда, включително 10 овални или ромбовидни, както и 1138 диаманта — 874 брилянтна шлифовка и 264 розови шлифовки. Акцентът на този шедьовър е 13,75-каратовият централен изумруд, овална форма и изрязан с осем страни. Обеците са изработени от същите скъпоценни камъни, монтирани на пискюли.

Едно от най-загадъчните изчезнали бижта е брошка. Изработена от Алфред Бапст за императрица Евгения през 1855 г., тази брошка се отличава с розетка, образувана от седем диаманта, заобикалящи пасианс. Два големи диаманта един срещу друг на върха си - 17-ти и 18-ти Мазарини, използвани от Луи XIV като копчета за трико - четири малки висящи крушовидни диаманта, триъгълен и удължен диамант с брилянтно шлифоване, както и два брилянтно шлифовани диаманта са съединени от внушителен яйцевиден диамант и диамант за маса, украсени с три талисмана с брилянтна шлифовка. Общо 94 диаманта съставляват тази брошка.

Снимка: Ройтерс

Откраднатите бижута - вижте във видеото.

