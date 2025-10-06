Две от най-коментираните жени в света – Лорън Санчес и Джорджина Родригес, привлякоха всички погледи на Седмицата на модата в Париж. Двете дами блестяха не само с изисканите си тоалети, но и с ослепителните си диамантени пръстени, които струват милиони.

Двете красавици бяха седнали една до друга на първия ред на модното шоу на Balenciaga и се превърнаха в истински магнит за фотографите. Елегантни, облечени в черно, Санчес и Родригес наблюдаваха ревюто в компанията на… скъпите си бижута.

Съпругата на милиардера Джеф Безос, 55-годишната Лорън Санчес, показа отново своя огромен овален диамант, който блестеше на лявата ѝ ръка. Междувременно 31-годишната Джорджина Родригес, сияеше с диаманти и на двете ръце – подарък от дългогодишния ѝ партньор и годеник Кристиано Роналдо.

Снимка: Instagram

Според експертите общата стойност на двете бижута достига впечатляващите 12 милиона долара.

Пръстенът на Лорън Санчес

Нейният зашеметяващ пръстен, изработен от световноизвестната бижутерка Лорейн Шварц, беше показан за първи път през юни по време на пищната сватбена седмица на двойката във Венеция. Тогава запознати специалисти в бижутерийни бранш оцениха бижуто на над 6 милиона долара.

Снимка: Instagram

Експертите определят камъка като „един от най-редките и най-желани в света“ и „изключително труден за намиране“.

Пръстенът на Джорджина Родригес

Моделът и годеница на футболния ас Роналдо получи своя диамантен шедьовър през август, когато Кристиано официално ѝ предложи брак след осем години връзка. Пръстенът ѝ е с овален диамант с безупречна чистота, оценен на между 2 и 5 милиона долара, а централният камък вероятно надвишава 30 карата.

Снимка: Instagram

Докато Джорджина бе съчетала диамантените пръстени на двете си ръце с масивно колие със смарагд, Лорън Санчес бе заложила на дискретни обеци, които допълваха визията й.

Несъмнено двете известни дами демонстрираха своята класа и стил, а бижутата им бяха символ на любов, успех и лукс по време на Седмицата на модата в Париж.

Вижте във видеото кои звезди присъстваха на сватбата на Безос и Санчес:

