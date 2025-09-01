Годежните пръстени на Лорън Санчес и Джорджина Родригес са едни от най-обсъжданите символи на любовта в света на знаменитостите през последните седмици. И двете бижута правят впечатление още от пръв поглед, но по различен начин.

Пръстенът на Лорън Санчес и този на Джорджина Родригес не само че бележат два от най-очакваните годежи в света на звездите, но и имат повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед. И двата са с внушителни диаманти, създадени от платина – символ на издръжливост, престиж и струват милиони.

Годежният пръстен на Лорън Санчес

Годежният пръстен на Лорън Санчес от Джеф Безос е истински шедьовър, който буквално спира дъха на много дами. Бижуто впечатлява с огромен розов диамант в изящна форма „кушън“, чийто размер се изчислява на между 25 и 30 карата.

Снимка: Getty Images

Експерти определят стойността му на милиони – сумата варира от 5 до цели 30 милиона долара. Освен внушителен на вид, камъкът е и изключителна рядкост – особено след затварянето на мината „Аргайл“ в Австралия, откъдето идват най-ценните розови диаманти в света. Така пръстенът на Санчес не е само символ на любовта й с Безос, а и бижу с колекционерска стойност.

Снимка: Getty Images

Годежният пръстен на Джорджина Родригес

Годежният пръстен, който Кристиано Роналдо подари на Джорджина Родригес, е истинско бижу за милиони. Колко точно струва той можете да прочетете тук. Пръстенът представлява масивен овален диамант с изключителен блясък, обграден от фина платинена рамка и подчертани странични камъни, които засилват ефекта на основния камък. Съчетава класика и модерна елегантност, а експерти оценяват стойността му на няколко милиона долара – достойно отражение на една от най-обсъжданите двойки в света. Вижте какво може годежният пръстен на Джорджина ето тук:

По какво се различават пръстените на Лорън Санчес и Джорджина Родригес?

Пръстенът на Джорджина е с огромен овален диамант и два по-малки камъка, а този на Лорън – с диамант „кушън“ във форма на възглавничка.

Джорджина носи масивна платинена рамка, докато Лорън има по-изчистен дизайн, подходящ за различни визии.

Бижуто на Джорджина е тежко и идеално за червен килим, а пръстенът на Лорън е по-удобен за често носене.

