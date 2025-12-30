Актьорът Джордж Клуни, съпругата му Амал Клуни и техните две деца официално са получили френско гражданство. Решението е утвърдено с правителствен указ, с който семейството е натурализирано като граждани на Франция.

Джордж и Амал Клуни имат близнаци - Александър и Ела, които също вече са френски граждани. Семейството от години прекарва значителна част от времето си във Франция и съхранява близката си връзка със страната.

Защо точно Франция?

Основната причина за решението, според изявления на Джордж Клуни, е желанието за по-ефективно запазване на личния живот далеч от прожекторите. Франция е известна със строгите си закони, които ограничават медийното вмешателство в личния живот на публичните личности, особено когато става въпрос за деца. Актьорът нееднократно е споделял, че животът във Франция позволява на семейството му да води по-спокоен и нормален ежедневен живот, далеч от агресивното медийно внимание, което е характерно за Холивуд.

Живот в Южна Франция

Звездното семейство притежава имение в Южна Франция, в района на Прованс, където прекарва значителна част от годината. Имотът е разположен в уединен район и предлага пълноценна и спокойна среда за отглеждане на децата им. Освен във Франция, двойката има имоти и в други държави, включително Италия, Великобритания и Съединените щати.

Френска култура и интеграция

Джордж Клуни е споделял, че изучава френски език и има силен интерес към френската култура. Любимата му владее свободно френски и често работи по дела, свързани с международното право.Придобиването на френско гражданство символизира един нов и вълнуващ етап в семейството на Клуни.

