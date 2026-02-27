Кейт Мидълтън отново доказа защо често я наричат „принцесата на децата“. По време на посещението си в графство Поуис в Уелс, заедно с принц Уилям, тя не позволи на проливния дъжд да помрачи настроението и с лекота спечели сърцата на най-малките.

По време на разходката сред събралите се жители 44-годишната принцеса спонтанно се включи в няколко рунда на класическата игра „камък, ножица, хартия“ с две момчета. Под чадъра, с широка усмивка, тя поздрави малките победители и помаха на момиченце, което държеше рисунка на уелското знаме, като топло му каза: „Приятно ми е да се запознаем.“

Майка на три деца – принц Джордж (12), принцеса Шарлот (10) и принц Луи (7) – Кейт демонстрира естествената си близост с децата и по време на останалата част от визитата. Тя прегърна три малки момичета, развяващи уелски знамена, а по-късно се включи в арт работилница в галерия „Ориел Дейвис“.

Снимка: Getty Images

Именно там се случи и най-трогателният момент от деня. Малко момиченце подари на принцесата ръчно изработено колие, а Кейт с радост позволи на детето лично да го закопчае на врата ѝ. Макар бижутерийната ѝ колекция да включва едни от най-емблематичните тиари и скъпоценности в британската история, принцесата на Уелс прие с искрена усмивка огърлицата от обикновени мъниста — жест, който не остана незабелязан.

Стилът ѝ също привлече внимание със своята елегантна непринуденост. Кейт заложи на визия в бордо, включваща палто Alexander McQueen, което вече сме виждали при нейна поява през 2024 година. Ризата с панделка на врата и ботушите над коляното също са част от гардероба ѝ, доказвайки още веднъж предпочитанието ѝ към устойчивата мода и внимателно подбраните класически елементи.

Снимка: Getty Images

Посещението в Поуис бе организирано в навечерието на националния празник на Уелс, който се отбелязва на 1 март. По този повод принц Уилям и принцеса Кейт носеха значки с нарциси - националното цвете на страната.

Двамата имат специална връзка с Уелс, където са живели като младо семейство след сватбата си и раждането на принц Джордж.

Вижте снимките в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER