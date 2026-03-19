Истинското име на тази торта е Хюкелкухен. Колкото сложно зувчи то, два пъти по вкусна е тя. Ще го установите още щом я опитате.

Този деликатес, произхожда от Тюрингия, разположена в централната част на Германия и е сред най-малките от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Столица на федералната провинция е град Ерфурт.

История на тортата

Тортата се прави със специално тесто, което се разстила на тънко върху тава за печене и докато се пече, образува големи мехурчета. Точно това й придава характерна му форма, заради която е много разпознаваема. Заради мехурчетата (хълмчета) по тортата, тя е известна още като „Тортата на пророка“. Те се образуват по време на печене. Тя е не само лесна за приготвяне, но и истински привлича вниманието – а вкусът е просто фантастичен!

Първата известна рецепта идва от Любек. Тя е описана в готварската книга на печатаря Йохан Балхорн от 1570 г. Рецепта за „Пророческата торта“ е записана и в готварската книга „Учения и преживявания за млада жена“ от 1786 г.

Необходими продукти

6 жълтъка

1,5 супени лъжици захар

6 супени лъжици слънчогледово олио

6 супени лъжици ром или бренди

6 супени лъжици брашно

75 грама масло

2 пакетчета ванилова захар

75 грама пудра захар

Приготвяне

Сложете жълтъците и захарта в голяма купа и ги разбийте заедно, докато се образува лека, пухкава смес. Тя трябва да е удвоила обема си.

След това добавете олиото и продължете да разбивате за известно време.

Изсипете брашното в тестото и го разбъркайте добре.

Накрая добавете алкохола.

Намажете добре тава за печене и загрейте фурната до 230 градуса по Целзий, с вентилатор.

Разпределете тестото върху тавата за печене.

Поставете във фурната и печете от 5 до 7 минути.



Важно: Не трябва да става твърде кафяво!

Извадете кекса от фурната, разтопете маслото и намажете горещото тесто с масло.

Поръсете с пудра захар.

Оставете го да се охлади, преди да му се насладите.

Приятен апетит!



