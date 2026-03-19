Истинското име на тази торта е Хюкелкухен. Колкото сложно зувчи то, два пъти по вкусна е тя. Ще го установите още щом я опитате.
Този деликатес, произхожда от Тюрингия, разположена в централната част на Германия и е сред най-малките от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Столица на федералната провинция е град Ерфурт.
История на тортата
Тортата се прави със специално тесто, което се разстила на тънко върху тава за печене и докато се пече, образува големи мехурчета. Точно това й придава характерна му форма, заради която е много разпознаваема. Заради мехурчетата (хълмчета) по тортата, тя е известна още като „Тортата на пророка“. Те се образуват по време на печене. Тя е не само лесна за приготвяне, но и истински привлича вниманието – а вкусът е просто фантастичен!
Първата известна рецепта идва от Любек. Тя е описана в готварската книга на печатаря Йохан Балхорн от 1570 г. Рецепта за „Пророческата торта“ е записана и в готварската книга „Учения и преживявания за млада жена“ от 1786 г.
Необходими продукти
- 6 жълтъка
- 1,5 супени лъжици захар
- 6 супени лъжици слънчогледово олио
- 6 супени лъжици ром или бренди
- 6 супени лъжици брашно
- 75 грама масло
- 2 пакетчета ванилова захар
- 75 грама пудра захар
Приготвяне
Сложете жълтъците и захарта в голяма купа и ги разбийте заедно, докато се образува лека, пухкава смес. Тя трябва да е удвоила обема си.
След това добавете олиото и продължете да разбивате за известно време.
Изсипете брашното в тестото и го разбъркайте добре.
Накрая добавете алкохола.
Намажете добре тава за печене и загрейте фурната до 230 градуса по Целзий, с вентилатор.
Разпределете тестото върху тавата за печене.
Поставете във фурната и печете от 5 до 7 минути.
Важно: Не трябва да става твърде кафяво!
