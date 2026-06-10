Петя Дикова е сред онези известни личности, които успяват да създадат истинска връзка с хората – независимо дали интервюира световни звезди или участва в обществени каузи. Нейната естественост и искреност я правят близка до публиката от различни поколения.

Доказателство за уважението и симпатиите към нея са многобройните покани, които получава за различни обществени и културни инициативи. Сред тях особено впечатляващи са срещите ѝ с деца в училища и детски градини. Петя неведнъж се включва в кампании за насърчаване на четенето, като гостува на малчугани и им чете любими приказки и детски книги.

Така, водена от обичта си към най-малките, преди ден Петя се озова в столичната 52 ДГ “Илинденче” – в която бе поканена от преподавателите, за прочете „приказка и няколко гатанки“.

Водещата сподели в социалните мрежи снимки от срещата си с децата, както и емоциите си от преживяното. Едно от нещата, които изключително силно я трогват, е факта, че в детската градина я посрещат с питка и мед.

„Хей, вижте как заради мен някой беше омесил питка. Не може да си представите какво значи тази питка за мен - не просто трогателен жест, а проява на внимание от страна на някой родител, който е можел и да не го прави“, пише емоционално Петя, непропускайки да изрази благодарността си към „неизвестния добър човек и отличен готвач“ за уважението и отделеното време.

И остава толкова щастлива от цялото преживяване, че се обръща към децата и техните преподаватели с въпроса: „Кога ще се видим отново?‘

Самата директорка на детското заведение Ваня Платонова се включи с коментар към поста на Петя, за да изрази, от своя страна, благодарност.

„Вие сте невероятно слънчева, естествена и лъчезарна. Благодаря, че с Вашия ентусиазъм, топлота и артистичност превърнахте срещата ни в истински празник на въображението за децата. Озарихте всичко наоколо и показахте на децата, че всяка прочетена страница е крило, с което те могат да достигнат далечни светове и да сбъднат мечтите си. И ще се възползвам от възможността, която ни предоставяте да се срещнем отново.“

Вижте кадри от участието на Петя Дикова в рубриката "Малки разговори" на Ladyzone: