Силен дух, характер и упоритост - така може да се опише участието на Александър - синът на телевизионната водеща Петя Дикова и писателя Илиян Любомиров в международното състезание по плуване "Sandanski Cup", което събра над 600 участници. В студ и дъжд, на 11 градуса и басейн на открито, малкият Сашо не се предава и плува въпреки себе си, което го отвежда до финал със златен медал!

Изпитание още в началото и огромна гордост за родителите

Състезанието по плуване започва с неочаквано предизвикателство – провежда се на открит басейн при ниски температури. Още при загрявката малкият състезател усеща студа и се колебае дали да участва в първата дисциплина – 50 метра. Родителите му оставят решението изцяло в негови ръце. Въпреки трудните условия и вътрешната съпротива, той избира да се състезава и успява да спечели сребърен медал. Така Сашо показва, че има смело сърце и една безкрайна воля, която държи духа му буден и копнеещ за повече.

Плуване на дъжд и 11 градуса - но и това не може да го уплаши

На следващия ден условията стават още по-тежки – хем е студено, хем започва да вали дъжд. Въпреки това момчето участва в три дисциплини: 50 метра свободен стил, 50 метра гръб и 50 метра бруст. Решението отново е изцяло негово, а по-късно усилията му се отплащат с още два сребърни медала и едно злато.

Снимка: facebook.com/petia.dikova

Баща му, Илиян Любомиров публикува поредица от емоционални кадри от събитието в своя Инстаграм профил, като трогателно добави:

"Да, 7 годишният ни син плува 50 метра свободен стил, 50 метра гръб и 50 метра бруст на 11 градуса на открит басейн, на дъжд. Не защото някой го е накарал, а защото така си реши. Взе още 2 сребра и завърши състезателния си ден със злато. Подобри си всичките времена. Взе най-много точки и получи допълнителна награда, защото беше първи в крайното класиране. Качвайки се на стълбичката, без никой да му казва, поздрави другите момчета и ги покани при него. Просълзихме се. Слизайки, брат му го прегърна и му каза „браво, шампионе“. Сложих си очила да не ги излагам.

Горди сме. Не заради медалите и точките. Заради характера му сме горди. "