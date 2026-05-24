Днес честваме словото, просветата и културата. 24 май - празника на думите, които ни служат всеки ден, а днес ние им отдаваме почит. Точно това направи и популярната българска певица Вики Терзийска, която сподели с фенове емоционално послание по случай празника.

"Къде щяхме да бъдем без буквите, словото, езика..."

Вики Терзийска сподели трогателни кадри в своя Инстаграм профил с дъщерите си, придружени от емоционално послание за празника 24 май. "Благодаря за възможността да общуваме, да пишем и да се обичаме на собствен език. Върви народе възродени, към светли бъднини върви!" - пише певицата в описание под снимките. На кадрите, тя и дъщерите й изглеждат развълнувани, щастливи и усмихнати. В колекцията от снимки ясно се вижда как момиченцата четат книги - снимани са с буквар като символ на почит към българското слово и книгите.

По всичко си личи, че Вики Терзийска изключително много държи децата й да четат и да трупат нови знания, разхождайки се из вълшебните светове на книгите. Певицата винаги е демонстрирала колко сплотени са и колко уютно им е заедно. Вики има силна връзка с децата си и почти на всеки празник споделя емоционални и лични кадри от техните общи преживявания и начина, по който празнуват, а феновете й се радват всеки път, когато видят нови снимки. Припомняме, че на Великден певицата от "Мастило" също избра семейната тишина у дома, вместо празничната суета навън и отново сподели кадри от семейното им преживяване.