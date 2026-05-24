24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ден, в който почитаме словото, сакралността на думите и колко много всъщност означават те за всеки от нас. Известната българска писателка Мария Лалева сподели със своите любими читатели силната емоция, която усеща на празника днес.

"Човешката реч е магия"

Мария Лалева публикува емоционално послание на празника на думите - 24 май. Във фейсбук страницата си, писателката нарече човешката реч "магия", а буквите "код, който все още не сме разгадали докрай". Тя изрази своята почит към силата на българската азбука и делото на светите братя Кирил и Методий.

"Неслучайно небето ни е дарило със слово. Човешката реч е магия. А буквите ни са код, който все още не сме разгадали докрай. Нека силата им да се издига ден след ден до най-благородните върхове на човечността, до истините на духа и познанието за единство", пише Лалева.

Мария Лалева завършва с думите: "Нека всеки ден ни е 24-ти май. Можем."

И ние наистина можем да живеем така сякаш всеки ден ни е 24-ти май. Можем да ценим словото всеки ден, да се отнасяме с внимание към думите и да ги пазим. Езикът е вълшебен инструмент, който ни помага да изкажем онова, което е в сърцето ни, да украсим деня си, да се свързваме с другите и да опознаваме вълнуващите светове на книгите. Да почитаме стойността на словото и да познаваме историята си.