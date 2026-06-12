Докато Световното първенство по футбол 2026 стартира с амбицията да бъде най-грандиозното издание в историята на турнира, откриващата церемония в Торонто събра на една сцена някои от най-големите имена в канадската музика. Сред тях бе и Майкъл Бубле – един от най-разпознаваемите гласове на страната и обявен от FIFA като ключово лице на канадската част от шоуто.

Мондиал 2026 се провежда в три държави – Канада, САЩ и Мексико – и за първи път включва три отделни откриващи церемонии, като тази в Торонто е посветена на канадската културна идентичност и музикална сцена.

Вижте как премина откриващата церемония в Мексико тук:

Програмата за откриващата церемония в канадската столица откриха още звезди като:

Аланис Морисет

Алесия Кара

Нора Фатехи

Джеси Рейез

Уилям Принс

Еляна

Диджей Санджой

Вегедрем

Въпреки високите очаквания и статута му на хедлайнер, международните медии отчитат, че изпълнението на Бубле не е успяло да се превърне в най-интересния момент от вечерта.

Песента, която изпълни на събитието бе "Bring It On Home".

Репортажи от мястото на събитието отбелязват, че атмосферата на стадиона е била неравномерна, а камерите са показвали видими празни места по трибуните, което е породило дискусии около интереса към самото откриване и цените на билетите.

Самото участие на Бубле обаче бе типично в неговия стил – елегантно и без излишни сценични експерименти.

Снимка: Getty Images

Канадското откриване на Мондиал 2026 е част от новия формат на турнира с 48 отбора и общо 104 мача, разпределени между три държави. Според FIFA целта на церемониите е да отразят „многообразието и културната идентичност на домакините“, като всяка страна има собствено шоу преди първия си мач.

Повече подробности около най-чаканото спортно събитие тази година, гледайте в "Спортен нюзрум" в обновения сайта на bTV Sport.

Ноти и футболна топка

Като типичен канадец, Майкъл Бубле е фен на хокея. Хокей на лед е националният спорт на страната. На тази тема е и един от малкото му постове в Инстаграм прогила му, свързани със спорт. В него той жонглира с тенис топка върху стик за хокей. А към феновете на футбола той се обърна по следния начин:

"Канада излиза на най-голямата сцена в света. Без напрежение, момчета. Просто цяла една страна ще крещи пред телевизора - "Давай, Канада!"

Победа над рака

През 2016 г. синът на Майкъл Бубле - Ноа, беше диагностициран с рак на черния дро. Почти 4 г по-късно успява да премине в ремисия. По това време канадският изпълнител и неговата съпруга имат общо 3 деца.

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