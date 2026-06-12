Докато светът наблюдава началото на едно от най-мащабните спортни събития в историята – Световното първенство по футбол 2026, което се провежда в три държави едновременно – САЩ, Канада и Мексико, една от най-коментираните музикални появи на канадската сцена бе тази на Алесия Кара.

В рамките на официалната откриваща церемония в Торонто певицата излезе пред публиката в неочакван аутфит – спортен анцуг, който моментално привлече вниманието на зрители и медии.

Въпреки че тоалетът ѝ не беше типичното сценично облекло, определено успя да привлече внимание с интересната си кройка - вталено горнище и широк панталон в червено.

Събитието е част от тройната концепция на Мондиал 2026, при която всяка домакинска страна – Канада, Мексико и САЩ – има собствена откриваща церемония с различни артисти и музикален спектакъл.

Повече подробности около най-чаканото спортно събитие тази година, гледайте в "Спортен нюзрум" в обновения сайта на bTV Sport.

Песента, която изпълни певицата

По време на изявата си Алесия Кара изпълни един от най-популярните си хитове – „Wild Things“, песен от дебютния ѝ албум Know-It-All (2015), която се превърна в химн на свободата и себеприемането.

Участието ѝ е част от музикалната селекция на канадската церемония, редом до имена като Майкъл Бубле и Аланис Морисет.

Коя е Алесия Кара?

Алесия Кара е канадска певица и автор на песни, родена в Брамптън, Онтарио. Тя добива световна популярност с хита „Here“, последван от парчета като „Scars to Your Beautiful“ и „Stay“.

През 2018 г. печели награда „Грами“ за Best New Artist и оттогава се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове на съвременния поп и R&B.

Снимка: Getty Images

През последните години Кара активно участва в големи международни проекти и телевизионни продукции, включително музикални колаборации и специални събития, свързани с глобални спортни форуми.