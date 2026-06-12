Първата церемония по откриване на Световното футболно първенство 2026 г. взриви стадиона в Мексико. Следващата е в Канада - втората страна домакин на Мондиал 2026. Майкъл Бубле и Аланис Морисет ще бъдат едни от световноизвестните певци, които ще се вклчат на празничната церемония.

Церемонията ще се проведе непосредствено преди откриващия мач на Канада срещу Босна и Херцеговина, който също ще се играе на стадион „БМО Фийлд“. Девет изпълнители бяха обявени като част от програмата за церемонията, включително Аланис Морисет и Майкъл Бубле. Очаква се церемонията да продължи около 13 минути, докато тази в Мексико е продължи 16 минути и 30 секунди, пише според The ​​Athletic.

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Снимка: Getty Images

Всички изпълнители на церемонията по откриването на Световното първенство в Канада

Аланис Морисет

Майкъл Бубле

Алесия Кара

Нора Фатехи

Джеси Рейез

Уилям Принс

Еляна

Диджей Санджой

Вегедрем

Морисет, Бубле и Кара - и тримата са канадци, като Морисет и Бубле са сред най-разпознаваемите канадски певци.

Аланис е седемкратна носителка на награда „Грами“, която стана известна през 90-те години на миналия век, отчасти благодарение на уникалния си глас и диапазон. Майкъл Бубле е петкратен носител на награда „Грами“ и достигна номер 1 в американската класация Billboard 200 с албума си „Call Me Irresponsible“ през 2007 г.

Ноти и футболна топка

Като типичен канадец, Майкъл Бубле е фен на хокея. Хокей на лед е националният спорт на страната. На тази тема е и един от малкото му постове в Инстаграм прогила му, свързани със спорт. В него той жонглира с тенис топка върху стик за хокей. А към феновете на футбола той се обърна по следния начин:

"Канада излиза на най-голямата сцена в света. Без напрежение, момчета. Просто цяла една страна ще крещи пред телевизора - "Давай, Канада!"

Снимка: Getty Images

Победа над рака

През 2016 г. синът на Майкъл Бубле - Ноа, беше диагностициран с рак на черния дро. Почти 4 г по-късно успява да премине в ремисия. По това време канадският изпълнител и неговата съпруга имат общо 3 деца. Само 2 г. по-късно семейството се сдобива с още един член. По въпроса с многото деца в семейството, певецът винаги е соатвял съпругата му да взима решенията.

Снимка: Getty Images

„Тя е шефът. Това е нейното тяло и тя върши голяма част от работата. Мисля, че съм добър баща, но все още съм далеч от всичко, което тя прави като майка."