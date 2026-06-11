K‑pop и опера се срещнаха на откриването на Световното първенство по футбол 2026 г. До италианския тенор застана EJAE (Ейдже) - южнокорейско‑американска певица, автор на песни и продуцент.

Дуетът им беше истинско доказателство, че и музиката, и футболът могат да заличат всякакви различния.

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Малко хора я познаваха

До преди няколко години EJAE познаваха само най-запалените фенове на K‑pop индустрията. Днес обаче тя е глобална сензация, носителка на най-престижните музикални награди и артист, който променя представата за това откъде може да дойде следващата световна суперзвезда.

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През 2025–2026 г. EJAE се превърна в една от най-големите нови звезди в глобалната поп и K‑pop сцена.

От анимация до Световно

Тя е и гласът зад хита „Golden“ от анимационния филм KPop Demon Hunters, който ѝ носи световна популярност.

Снимка: Getty Images

EJAE е доказателство, че талантът винаги намира път. И ако „Golden“ беше началото, то „DNA“ на Мондиал 2026 е само следващата глава в историята на една бъдеща музикална легенда.

С Андреа Бочели се срещат за първи път през 2025 в САЩ, благодарение на Снуп Дог. Това се случва по време на полувремето на мач от НФЛ. .

"Когато музиката събира истории, култури и светове, които изглеждат толкова далечни един от друг, тя създава нещо наистина специално. И това винаги е най-красивото нещо на света", споделя тя.

Към момента музикалната звезда има около 1,7 милиона последователи в Инстаграм. Сигурни сме, че това изпълнение ще привлече още много.