Световното първенство по футбол 2026 събира най-големите звезди на планетата, но зад много от тях стоят жени, които са били до тях много преди славата, милионите и трофеите. Някои от тези връзки са преминали през скандали, раздели и изпитания, други са пример за рядко срещана стабилност във футбола. Ето кои са сред най-устойчивите двойки на Мондиал 2026.

Дали зад всеки велик футболист стои велика жена? Историите от Световното по футбол показват, че поне при част от най-големите звезди това определено е вярно. А в свят, в който славата често разрушава отношенията, именно тези двойки доказват, че любовта може да издържи на натиска на милионите фенове, безкрайните пътувания и постоянния обществен интерес.

Вдъхновяващите двойки на Световното първенство по футбол 2026 г.

Лионел Меси и Антонела Рокуцо: любов от детството

Малко футболни истории са толкова романтични, колкото тази на Лионел Меси и Антонела Рокуцо. Аржентинската легенда, която участва на рекордното си шесто световно първенство, познава Антонела още от детските си години в Росарио. Двамата започват връзката си през 2008 г., а през 2017 г. сключват брак на пищна церемония в родния си град, наречена от медиите „сватбата на века“ в Аржентина.

Семейството има трима синове – Тиаго, Матео и Чиро. През годините около двойката почти липсват сериозни скандали или слухове за изневери, което е рядкост за световна футболна звезда от подобен мащаб. Според публикации на FIFA и множество международни медии именно Антонела е човекът, който осигурява стабилност в живота на Меси извън терена.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес: от продавачка в бутик до първа дама на футбола

Кристиано Роналдо също е сред футболистите на Световното първенство 2026 и, подобно на Меси, участва за шести път на Мондиал. Историята му с Джорджина Родригес започва през 2016 г., когато тя работи в луксозен бутик в Мадрид.

През годините двамата изграждат едно от най-разпознаваемите семейства в спорта. Отглеждат общо пет деца, а Джорджина неведнъж е разказвала публично за трудностите, през които са преминали. Най-тежкият момент настъпва през 2022 г., когато едното от новородените им близначета умира при раждането.

Снимка: instagram.com/georginagio/

Въпреки постоянния медиен интерес и безкрайните спекулации за евентуална раздяла, двойката остава заедно и до днес. Според публикации, посветени на половинките на участниците на Мондиал 2026, Джорджина продължава да бъде сред най-обсъжданите фигури около турнира.

Неймар и Бруна Бианкарди: любов с раздели и втори шанс

Докато Меси и Роналдо са пример за дългогодишна стабилност, връзката между Неймар и бразилския модел Бруна Бианкарди е значително по-бурна.

Двамата започват връзката си през 2021 г., след което преминават през няколко раздели и събирания.

През 2023 г. Неймар публично признава свои грешки към партньорката си в емоционално послание, което предизвика огромен медиен интерес по света. Въпреки кризите, двамата запазват отношенията си и днес отглеждат децата си заедно. Те имат две дъщери - Мави и Мел и продължават да бъдат сред най-коментираните двойки около бразилския национален отбор.

Снимка: https://www.instagram.com

Лаутаро Мартинес и Агустина Гандолфо: семейство далеч от скандалите

Капитанът на Интер и световен шампион с Аржентина Лаутаро Мартинес също пристига на Мондиал 2026 със стабилно семейство. Той и моделът Агустина Гандолфо са заедно от 2018 г. и имат две деца - Нина и Тео.

За разлика от много звездни двойки, двамата рядко попадат в светските хроники със скандали. Вместо това развиват общи бизнес проекти и често показват семейното си ежедневие в социалните мрежи.

Снимка: Getty Images

Според публикации в множество спортни издания Агустина е не само съпруга, но и бизнес партньор на аржентинския национал. От New York Post, че семейството живее между Италия и Аржентина и остава сред най-стабилните футболни двойки на турнира.

Тайлър Адамс и Сара Шмид: американската семейна приказка

Сред най-устойчивите връзки на домакините от САЩ се откроява тази на капитана Тайлър Адамс и съпругата му Сара Шмид. Двамата са заедно от ученическите си години и постепенно преминават през всички етапи на връзката си далеч от светлините на прожекторите.

Днес вече са семейство и имат син на име Джаксън. В епоха, в която социалните мрежи често превръщат личния живот на футболистите в публично зрелище, Адамс и Сара предпочитат спокойствието и дискретността. Именно те са сред най-дългогодишните и стабилни двойки в американския национален отбор, пишат от New York Post в специален материал за половинките на участниците на Мондиал 2026.