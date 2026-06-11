Зад големите футболни звезди не стоят само талант, тренировки и силна психика. Храненето също е важна част от успеха им. Някои залагат на строг режим без захар и бърза храна, други не се отказват напълно от любимите си домашни ястия, но всички имат едно общо — внимават какво слагат в чинията си.

Ето какво присъства в менюто на някои от най-големите имена във футбола, които ще гледаме по време на Мондиал 2026.

Кристиано Роналдо: протеин, дисциплина и никаква захар

Кристиано Роналдо е известен със своята желязна дисциплина. Португалската звезда се храни по няколко пъти на ден, като залага на малки порции, богати на протеин.

Менюто му не е прекалено сложно, но е много добре подбрано. Роналдо избягва захарта, бързата храна, пастата, хляба и брашнените изделия. Въглехидратите си набавя основно чрез зеленчуци, а според бившия му личен готвач е изключил и млякото от режима си.

Снимка: Инстаграм

В менюто му често присъстват:

яйца;

авокадо;

пиле;

риба;

черен или червен ориз;

зеленчуци;

кафе без захар.

Роналдо има и любопитен навик — не обича да яде преди мач, защото вярва, че пълният стомах забавя тялото.

Лионел Меси: домашна храна и аржентински вкус

Лионел Меси е футболна легенда, но когато става дума за храна, вкусът му е доста семпъл. Той обича домашни ястия и храни, свързани с аржентинските му корени.

Едно от любимите му ястия е milanesa — панирано месо, което често се приготвя в Аржентина. Меси е споделял, че най-много харесва миланесата на майка си. Обича и asado — традиционно аржентинско барбекю.

С годините обаче аржентинската суперзвезда става по-внимателен към режима си и ограничава някои от любимите си храни, за да поддържа форма.

Снимка: Инстаграм

Сред любимите му храни са:

milanesa;

asado;

печено пиле със зеленчуци;

паста;

ориз с боб;

пица;

шоколад;

сладолед;

dulce de leche.

Меси не е пример за краен режим, а по-скоро за баланс — домашна храна, познати вкусове и повече контрол.

Ламин Ямал: пиле с ориз и фъстъчен сос

Ламин Ямал е едно от най-ярките млади имена не само в испанския, но и в световния футбол, а любимото му ястие е свързано със семейството и корените му. Той разкрива, че още от детството майка му му приготвя пиле с ориз и фъстъчен сос преди мач.

Ястието е традиционно за Екваториална Гвинея, откъдето е майка му. За Ямал това не е просто храна, а личен ритуал, който му дава сила и увереност.

Снимка: Инстаграм

В любимото му ястие преди мач има:

ориз;

пиле;

фъстъчен сос.

Оризът дава енергия, пилето осигурява протеин, а фъстъченият сос добавя полезни мазнини и минерали. При Ямал храната е част от подготовката, но и връзка със семейството.

Килиан Мбапе: шест хранения на ден за скорост и сила

Килиан Мбапе е сред най-бързите футболисти в света, а храненето му е съобразено с огромното натоварване. Националът на Франция се храни по шест пъти на ден, за да има енергия, сила и добро възстановяване.

Режимът му включва чисти източници на протеин, полезни мазнини и въглехидрати, които му помагат да бъде експлозивен на терена.

Снимка: Инстаграм

В менюто му влизат:

варени яйца;

авокадо;

протеинов бар;

wrap с риба тон или пиле;

салата;

протеинов шейк с плодове;

пиле или риба;

кафяв ориз.

При Мбапе всичко е насочено към скорост, издръжливост и възстановяване. Затова храненето му върви ръка за ръка с тренировки за сила, ловкост и бързина.

Хари Кейн: баланс, въглехидрати преди мач и много вода

Хари Кейн отдава голямо значение на храненето и работи с личен готвач и нутриционист. За него режимът не трябва да бъде краен, а добре балансиран — достатъчно протеин, въглехидрати, зеленчуци и вода.

Преди мач Кейн увеличава въглехидратите, за да има повече енергия на терена. В по-леките тренировъчни дни обаче може да ги намали и да заложи повече на протеин и зеленчуци.

Снимка: Инстаграм

В менюто му често има:

пълнозърнест хляб;

авокадо;

омлет със спанак;

кокосово кисело мляко;

горски плодове;

домашна гранола;

мед;

сьомга;

пиле;

ориз;

салата и зеленчуци.

Английският национал не се лишава напълно и от любими храни. След мач понякога си позволява суши или пица. За него тайната е в баланса — дисциплина през повечето време и малко удоволствие в правилния момент.