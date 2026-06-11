Зад големите футболни звезди не стоят само талант, тренировки и силна психика. Храненето също е важна част от успеха им. Някои залагат на строг режим без захар и бърза храна, други не се отказват напълно от любимите си домашни ястия, но всички имат едно общо — внимават какво слагат в чинията си.
Ето какво присъства в менюто на някои от най-големите имена във футбола, които ще гледаме по време на Мондиал 2026.
Кристиано Роналдо: протеин, дисциплина и никаква захар
Кристиано Роналдо е известен със своята желязна дисциплина. Португалската звезда се храни по няколко пъти на ден, като залага на малки порции, богати на протеин.
Менюто му не е прекалено сложно, но е много добре подбрано. Роналдо избягва захарта, бързата храна, пастата, хляба и брашнените изделия. Въглехидратите си набавя основно чрез зеленчуци, а според бившия му личен готвач е изключил и млякото от режима си.
В менюто му често присъстват:
- яйца;
- авокадо;
- пиле;
- риба;
- черен или червен ориз;
- зеленчуци;
- кафе без захар.
Роналдо има и любопитен навик — не обича да яде преди мач, защото вярва, че пълният стомах забавя тялото.
Лионел Меси: домашна храна и аржентински вкус
Лионел Меси е футболна легенда, но когато става дума за храна, вкусът му е доста семпъл. Той обича домашни ястия и храни, свързани с аржентинските му корени.
Едно от любимите му ястия е milanesa — панирано месо, което често се приготвя в Аржентина. Меси е споделял, че най-много харесва миланесата на майка си. Обича и asado — традиционно аржентинско барбекю.
С годините обаче аржентинската суперзвезда става по-внимателен към режима си и ограничава някои от любимите си храни, за да поддържа форма.
Сред любимите му храни са:
- milanesa;
- asado;
- печено пиле със зеленчуци;
- паста;
- ориз с боб;
- пица;
- шоколад;
- сладолед;
- dulce de leche.
Меси не е пример за краен режим, а по-скоро за баланс — домашна храна, познати вкусове и повече контрол.
Ламин Ямал: пиле с ориз и фъстъчен сос
Ламин Ямал е едно от най-ярките млади имена не само в испанския, но и в световния футбол, а любимото му ястие е свързано със семейството и корените му. Той разкрива, че още от детството майка му му приготвя пиле с ориз и фъстъчен сос преди мач.
Ястието е традиционно за Екваториална Гвинея, откъдето е майка му. За Ямал това не е просто храна, а личен ритуал, който му дава сила и увереност.
В любимото му ястие преди мач има:
- ориз;
- пиле;
- фъстъчен сос.
Оризът дава енергия, пилето осигурява протеин, а фъстъченият сос добавя полезни мазнини и минерали. При Ямал храната е част от подготовката, но и връзка със семейството.
Килиан Мбапе: шест хранения на ден за скорост и сила
Килиан Мбапе е сред най-бързите футболисти в света, а храненето му е съобразено с огромното натоварване. Националът на Франция се храни по шест пъти на ден, за да има енергия, сила и добро възстановяване.
Режимът му включва чисти източници на протеин, полезни мазнини и въглехидрати, които му помагат да бъде експлозивен на терена.
В менюто му влизат:
- варени яйца;
- авокадо;
- протеинов бар;
- wrap с риба тон или пиле;
- салата;
- протеинов шейк с плодове;
- пиле или риба;
- кафяв ориз.
При Мбапе всичко е насочено към скорост, издръжливост и възстановяване. Затова храненето му върви ръка за ръка с тренировки за сила, ловкост и бързина.
Хари Кейн: баланс, въглехидрати преди мач и много вода
Хари Кейн отдава голямо значение на храненето и работи с личен готвач и нутриционист. За него режимът не трябва да бъде краен, а добре балансиран — достатъчно протеин, въглехидрати, зеленчуци и вода.
Преди мач Кейн увеличава въглехидратите, за да има повече енергия на терена. В по-леките тренировъчни дни обаче може да ги намали и да заложи повече на протеин и зеленчуци.
В менюто му често има:
- пълнозърнест хляб;
- авокадо;
- омлет със спанак;
- кокосово кисело мляко;
- горски плодове;
- домашна гранола;
- мед;
- сьомга;
- пиле;
- ориз;
- салата и зеленчуци.
Английският национал не се лишава напълно и от любими храни. След мач понякога си позволява суши или пица. За него тайната е в баланса — дисциплина през повечето време и малко удоволствие в правилния момент.