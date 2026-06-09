Айлин Бобева от втория сезон на „Ергенът“, която се превърна в една от най-обсъжданите и колоритни участнички в предаването, отпразнува приказно моминско парти и даде ясен знак, че големият ден наближава.

В този специален момент до нея бяха най-близките ѝ приятелки от риалити формата – Валерия Георгиева и Джия, с които продължава да поддържа силно приятелство и след края на шоуто. Именно Валерия ще бъде нейна кума, което стана ясно и по време на празненството, където тя носеше лента с надпис „Кума“.

„Най-хубавото парти, най-добрите хора и спомени за цял живот. Благодаря на всички мои момичета, че направихте тази вечер толкова специална. Обичам ви!“, написа Айлин към поредица от снимки и видеа, запечатали емоциите и веселите моменти от вечерта.

Снимка: Инстаграм

За повода красавицата избра елегантен сет от топ и къси панталони в актуалния цвят шампанско. Тоалетът е дело на българския бранд Radapola, а ефирната материя и удобната кройка ѝ позволиха да танцува до късно и да се наслаждава на празника в компанията на приятелките си.

Докато във втория сезон на романтичното риалити Айлин се бореше за сърцето на пианиста Евгени Генчев, в реалния живот самоличността на нейния любим все още остава загадка за последователите ѝ. Макар да публикува романтични кадри с него в социалните мрежи, тя внимателно подбира снимките така, че лицето му винаги да остава скрито.

Снимка: Инстаграм

През април, малко преди да навърши 27 години, красивата каратистка от Пирдоп, която е и европейска шампионка, разкри, че е получила предложение за брак и показа впечатляващ годежен пръстен.

Снимка: Инстаграм

По-рано тази година Айлин и любимият ѝ се насладиха на романтично пътуване до Лондон. И тогава тя сподели множество снимки от екскурзията, но отново успя да запази мистерията около избраника си, като не показа лицето му пред своите последователи.

Вижте какво има в чантата на Айлин от "Ергенът" 2, която преди време гостува в подкаста ни "Малки разговори":