Айлин Бобева - провокативната участничка от втория сезон на най-романтичното риалити "Ергенът" е открила правилния човек и по всичко си личи, че е повече от щастлива. Тя е на "крилите на любовта" и буквално е излетяла с мистериозната си половинка в Лондон. Там, сред лукс, скъпи хотели, букети с цветя и пищни вечери, екзотичната брюнетка се радва на всеки миг, който споделя с мъжа до себе си.

Скъпи ресторанти, огромни букети и дълги разходки - любов ли бе да го опишеш

Изглежда, че бившата вече "ергенка" е решила да започне новата година подобаващо - с луксозно пътуване, което със сигурност ще й създаде незабравими спомени. Младата дама е избрала да сподели романтични моменти с половинката си в Лондон. Но кой е мъжа до зеленооката красавица? В колекция от снимки в Инстаграм профила си, Айлин е качила кадър с мистериозната си половинка, на който обаче неговото лице е закрито от шапка и не се вижда. Със сигурност умишлено. Останалите снимки показват специални моменти от романтичното приключение в Англия, като сред тях са луксозни хотели и видимо скъпи и пищни вечери в елитни ресторанти.

Тайно гадже и дъждовен Лондон

Моделката не пропусна да публикува и кадри от другите места, които са посетили - изложби и дълги разходки по дъждовните лондонски улици. Като любовен албум, тази колекция от фотоси създава усещането за една истинска споделеност и уют между нея и любимия й.

Макар Бобева да е избрала да не покозва лицето му и да не разкрива самоличността му, тя все пак документира съкровени мигове, които последователите й със сигурност ще оценят. Към поста в Инстаграм, Айлин написа кратко и ясно: "Лондон", като добави и емотикона сърце. 2026 година започва с любов и пътешествия за инфлуесърката, а последователите със сигурност са любопитни и очакват да научат повече подробности за тайното гадже и връзката им.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER