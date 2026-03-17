Осъденият холивудски продуцент Харви Уайнстийн поднесе извинение към жени, които по думите му е „подвел“, в интервю от затвора.

Уайнстийн излежава присъда за изнасилване в затвора „Райкърс Айлънд“ в Ню Йорк. След това му предстои да изтърпи още 16 години затвор по дело в Калифорния. На 14 април трябва да започне и нов процес по друго дело в Ню Йорк, след като миналата година съдът обяви недействителен един от пунктовете на обвинението.

В интервю за „Холивуд рипортър“ бившият продуцент говори за живота зад решетките и отново отрече обвиненията за сексуално насилие. Срещу него обаче бяха отправени обвинения от близо 100 жени в наказателни и граждански дела, след като скандалът избухна през 2017 г.

На въпрос дали е изразявал съжаление към жените, които са го обвинили, Уайнстийн отговори: „Извинявал съм се по принцип. Не можеш да се свържеш с тях, когато си в съдебен процес. Но ще го кажа и сега: съжалявам. Не трябваше изобщо да имам отношения с тях. Подведох ги.“

Той уточни, че се извинява за това, че е изневерявал на двете си бивши съпруги - Ив Чилтън и Джорджина Чапман.

„Изневерих и на двете си съпруги. Това е неморално. Но не съм извършвал нападения. Това е голямата лъжа в цялата история. Няма да се извинявам за нещо, което не съм направил. Ще бъде доказано, че съм невинен“, заяви той.

В разговора Уайнстийн се опита да обясни поведението си и с влиянието на детството. Той разказа, че като малък наблюдавал как богатият му чичо се отнася пренебрежително към баща му.

„Стремях се да бъда като него, а не като баща ми. Там изгубих посоката. Не исках да бъда губещият в живота“, каза той.

Попитан дали това е повлияло на отношението му към жените, Уайнстийн отговори, че не е сигурен, но добави, че отношенията с тях станали „твърде лесни“, защото „много от тези жени идваха при него“.

В края на интервюто той заяви: „Не съм жертва. Аз съм човек, който е оцелял“.

