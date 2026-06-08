Кухненските гъби са част от повечето домакинства, но може да представляват пренебрегван източник на замърсяване с микропластмаси, пише „Сайънс дейли“.

Изследване, ръководено от учени от Университета в Бон, анализира колко малки пластмасови частици се отделят от гъбите по време на ежедневното миене на съдове и какво е въздействието им върху околната среда.

Резултатите показват, че кухненските гъби отделят измерими количества микропластмаси с течение на времето. Изследователите обаче установяват, че най-голямото екологично натоварване, свързано с миенето на съдовете на ръка, не се дължи на пластмасовите частици. Според тях използването на вода представлява огромната част от общото въздействие върху околната среда.

За да съберат реалистични данни, учените комбинират лабораторни тестове с т.нар. любителска наука. Домакинства в Германия и Северна Америка доброволно използват един от три вида кухненски гъби в рамките на обичайното си миене на съдове, като същевременно документират начина, по който ги използват.

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Изследователите претеглят всяка гъба преди и след употреба, за да определят колко материал се губи с течение на времето. Освен това провеждат контролирани лабораторни експерименти.

Проучването установява, че от всяка от анализираните гъби се губи материал по време на употреба, което води до отделяне на микропластмаси. В зависимост от вида на гъбата годишните емисии варират от около 0,68 грама до 4,21 грама микропластмаси на човек, се казва в публикацията.

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Макар че количеството микропластмаси, отделяно от една отделна гъба, може да изглежда малко, общите количества стават значително по-големи, когато се разгледат в национален мащаб. Изследователите изчисляват, че ако определен тип гъба се използва във всички домакинства в Германия, то годишните емисии могат да достигнат до 355 тона микропластмаси.

Пречиствателните станции за отпадъчни води задържат голяма част от тези частици, но няколко тона годишно все пак биха могли да попаднат в реки, езера, океани и почви, казват учените.

Въпреки това микропластмасите не са основният фактор за екологичните вреди според изследването. Екологичната оценка показва, че приблизително между 85 и 97процента от общото въздействие на миенето на съдове на ръка върху околната среда се дължи на потреблението на вода. В сравнение с използването на вода, емисиите на микропластмаси имат значително по-малък принос към общите щети върху екосистемите, твърдят изследователите.

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Те набелязват няколко практични стъпки, които потребителите могат да предприемат, за да намалят екологичното въздействие от миенето на съдове. Да използват по-малко вода, докато мият съдовете, да избират гъби с по-ниско съдържание на пластмаса и да ги използват по-дълго време, тъй като удължаването на техния живот намалява общото потребление на ресурси.

Проучването включва изследователи от Университета в Бон, Института „Фраунхофер" за технологии в областта на околната среда, безопасността и енергията, както и от Лайденския университет.