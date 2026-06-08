Кухненските гъби са част от повечето домакинства, но може да представляват пренебрегван източник на замърсяване с микропластмаси, пише „Сайънс дейли“.

Изследване, ръководено от учени от Университета в Бон, анализира колко малки пластмасови частици се отделят от гъбите по време на ежедневното миене на съдове и какво е въздействието им върху околната среда.

Резултатите показват, че кухненските гъби отделят измерими количества микропластмаси с течение на времето. Изследователите обаче установяват, че най-голямото екологично натоварване, свързано с миенето на съдовете на ръка, не се дължи на пластмасовите частици. Според тях използването на вода представлява огромната част от общото въздействие върху околната среда.

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За да съберат реалистични данни, учените комбинират лабораторни тестове с т.нар. любителска наука. Домакинства в Германия и Северна Америка доброволно използват един от три вида кухненски гъби в рамките на обичайното си миене на съдове, като същевременно документират начина, по който ги използват.

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Изследователите претеглят всяка гъба преди и след употреба, за да определят колко материал се губи с течение на времето. Освен това провеждат контролирани лабораторни експерименти.

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Проучването установява, че от всяка от анализираните гъби се губи материал по време на употреба, което води до отделяне на микропластмаси. В зависимост от вида на гъбата годишните емисии варират от около 0,68 грама до 4,21 грама микропластмаси на човек, се казва в публикацията.

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Макар че количеството микропластмаси, отделяно от една отделна гъба, може да изглежда малко, общите количества стават значително по-големи, когато се разгледат в национален мащаб. Изследователите изчисляват, че ако определен тип гъба се използва във всички домакинства в Германия, то годишните емисии могат да достигнат до 355 тона микропластмаси.

Пречиствателните станции за отпадъчни води задържат голяма част от тези частици, но няколко тона годишно все пак биха могли да попаднат в реки, езера, океани и почви, казват учените.

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Въпреки това микропластмасите не са основният фактор за екологичните вреди според изследването. Екологичната оценка показва, че приблизително между 85 и 97процента от общото въздействие на миенето на съдове на ръка върху околната среда се дължи на потреблението на вода. В сравнение с използването на вода, емисиите на микропластмаси имат значително по-малък принос към общите щети върху екосистемите, твърдят изследователите. 

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Те набелязват няколко практични стъпки, които потребителите могат да предприемат, за да намалят екологичното въздействие от миенето на съдове. Да използват по-малко вода, докато мият съдовете, да избират гъби с по-ниско съдържание на пластмаса и да ги използват по-дълго време, тъй като удължаването на техния живот намалява общото потребление на ресурси.

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Проучването включва изследователи от Университета в Бон, Института „Фраунхофер" за технологии в областта на околната среда, безопасността и енергията, както и от Лайденския университет.