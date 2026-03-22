На 22 март всяка година отбелязваме Световния ден на водата. Денят е посветен на повишаване на осведомеността за над 2 милиарда души, живеещи без достъп до безопасна вода. Какво правим, за да гарантираме, че всички, особено хората в неравностойно положение, получават безопасна вода? Световният ден на водата е посветен на предприемането на действия по отношение на глобалната водна криза.

Зад всички тези въпроси стои една проста, но често подценявана истина - водата не е безкраен ресурс, нито еднакво достъпна за всички. Докато за едни тя е част от ежедневието, за други остава лукс, който определя здравето, образованието и дори шансовете за живот.

За да разберем по-добре мащаба на проблема и защо действията днес са толкова важни, събрахме 10 ключови факта за водата, които ще ви накарат да се замислите.

10 ключови факта за водата

1. Днес 1 на 3 души живее без безопасна питейна вода.

2. До 2050 г. до 5,7 милиарда души биха могли да живеят в райони, където водата е оскъдна поне един месец в годината.

3. Устойчивите на климатични промени водоснабдяване и канализация биха могли да спасят живота на повече от 360 000 бебета всяка година.

4. Ако ограничим глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалния период, бихме могли да намалим предизвикания от климата воден стрес с до 50 процента.

5. Екстремните метеорологични условия са причинили повече от 90% от големите бедствия през последното десетилетие.

6. Прогнозира се, че до 2040 г. глобалното търсене на енергия ще се увеличи с над 25%, а търсенето на вода - с над 50%.

7. Основният фокус на Световния ден на водата е да подпомогне постигането на Цел 6 за устойчиво развитие: вода и канализация за всички до 2030 г.

8. За да се ускорят инициативите, насочени към справяне с предизвикателствата, свързани с водните ресурси, Общото събрание обяви периода 2018-2028 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие".

9. Почти половината от училищата по света нямат съоръжения за миене на ръце със сапун и вода, достъпни за учениците.

10. Около 297 000 деца - повече от 800 всеки ден – под петгодишна възраст умират годишно от диарийни заболявания, дължащи се на лоша хигиена, лоши санитарни условия или некачествена питейна вода.

