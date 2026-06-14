Той е актьор, телевизионен водещ, пътешественик и човек, който не спира да търси истории. В предаването „120 минути“ Петър Дочев разказа за пътя си от Бургас до телевизионното студио на „Преди обед“, за необичайните си пътешествия и за уроците, които животът му е дал.

От географията към актьорството

Малцина знаят, че преди да избере сцената, Петър Дочев е мечтаел за кариера в дипломацията. Завършва гимназия с профил география и английски език в Бургас, участва в олимпиади и е запленен от идеята да опознава света.

Любовта към географията идва благодарение на вдъхновяваща учителка, която успява да събуди любопитството му към различните държави, култури и хора. По-късно обаче съдбата го отвежда в съвсем различна посока – към театъра и актьорската професия.

Морето като първа школа по наблюдение

Израснал в Бургас през 90-те години, Петър пази ярки спомени от летата край морето.

„Когато израстваш на морето, летата са един безкраен празник“, казва той.

Като дете наблюдава туристите, различните националности, характерите и историите, които преминават през курортния град. Днес е убеден, че именно тези наблюдения са му помогнали по-късно като актьор.

Пътешествия до края на света

Страстта към откриването на нови места остава част от живота му и до днес. Сред най-впечатляващите му пътувания е това до Монголия. Там среща хора, които живеят по съвсем различни правила от тези на съвременния свят. Именно това е едно от нещата, които най-силно впечатляват Дочев.

Сред най-необичайните му дестинации е и Свалбард – най-северното населено място на планетата. Той избира да отиде там през зимата, за да преживее полярната нощ.

Едно от най-силните преживявания за него идва покрай новата рубрика „24/7“ в предаването по bTV „Преди обед“, където прекарва по един ден с хора от различни професии.

„В тези епизоди видях живота и смъртта“, признава той.

Петър присъства както на раждане, така и на аутопсия. Именно второто преживяване остава дълбоко отпечатано в съзнанието му.

След тази среща със смъртта той още по-силно осъзнава колко ценен е животът.

Годишнина в „Преди обед“

През 2023 г. Петър Дочев поема едно от най-разпознаваемите места в българския телевизионен ефир и става водещ на „Преди обед“. Самият той признава, че времето е минало неусетно.

През този период работи с различни екранни партньорки и преминава през сериозна динамика. Вместо да го натоварва, това го държи концентриран и любопитен.

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