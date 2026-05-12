“24/7” e новата мини рубрика на предаването „Преди обед“ – тя ще се излъчва всеки вторник и ще разказва един ден от живота на забележителни българи. Първият участник е д-р Александър Любенов, началник на общо и онкологично отделение в голяма болница в град Плевен.

Никак не е лесно ежедневието на един акушер-гинеколог - то преминава между раждания, цезарови сечения, оперативни интервенции, срещи с пациенти и студенти. „Но да бъда такъв специалист се превърна постепенно в моя мечта, която нарастваше с времето - на-вече под влияние на майка ми, която от дете ми повтаряше, че трябва да стана акушер“, споделя д-р Любенов пред водещия Петър Дочев.

А Александър Любенов е не просто лекар – той умее да вдъхва кураж и надежда у своите пациенти. А това е нещо, което не изисква специализирано обучение, нужна е единствено човещина и добро отношение. „Философията, която следвам е да бъда преди всичко честен с пациентите си“, споделя медицинският специалист.

Изключително емоционален е моментът, в който екипът на „Преди обед“ присъства на цезарово сечение. Където - между скалпела, разреза и ножицата, се ражда един живот. „Това е нещо наистина невероятно“, казва през сълзи Петър Дочев, който става свидетел на случващото се. Бебето получава името Антон – и то, както и майката са в отлично състояние.

Всеки случай, който минава гладко и „с успех“, оказва се, бързо се забравя от лекаря. „Хирургът помни само неуспехите си“, категоричен е д-р Любенов. „Такава е нашата професия.“

Петър Дочев става свидетел и на операция, в резултат на която е изваден огромен тумор от тялото на жена. „За щастие, още една успешна интервенция“, коментира д-р Любенов, сваляйки хирургическите ръкавици. След това споделя, че му предстои да се срещне с около 30 пациентки, които го чакат пред кабинета за преглед.

„Медицината може да бъде качествена навсякъде. Тя зависи от хората. Защото не мястото осветява хората, а хората осветяват мястото“, споделя още акушер- гинекологът, допълвайки, че не би могъл да си представи друго работно място.

