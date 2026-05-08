След 12 години постоянни неуспешни опити за дете, 35-годишната Бедрия Адем от Етиопия преживя истинско чудо, след като роди петзнаци, точно когато вече бе напълно отчаяна, че може би не й е писано да стане майка.

Жената е дала живот на четири момчета и едно момиче чрез цезарово сечение на 5 май в специализираната болница "Hiwot Fana" в Етиопия, съобщава BBC. Според лекарите и петте новородени са в добро здравословно състояние, а случая на жената, те определят като "чудо". Бебетата носят имената Наиф, Амар, Мунзир, Назира и Ансар. Първоначално лекарите смятали, че Бедрия очаква четири деца, но по време на раждането станало ясно, че семейството ще посрещне пет малки съкровища.

Чудесата се случват, когато вярваме силно!

„Не мога да опиша щастието си с думи“, споделя развълнуваната майка. „Молех се само за едно дете, а Господ ми подари пет.“

Тя и съпругът ѝ признават, че са изключително благодарни за благословията да имат пет деца наведнъж. За майката това е първа бременност след толкова години болка, страх, надежда и постоянни молитви. Става ясно, че вероятността за естествено зачеване на петзнаци е приблизително едно на 55 милиона. Медицинският директор на болницата д-р Мохамед Нур Абдулахи уточнява, че бременността е настъпила напълно естествено, без инвитро процедури.

Новородените тежат между 1,2 и 1,4 килограма и все още се намират под лекарско наблюдение в болницата, но медиците са оптимисти за състоянието им и шансовете им за оцеляване. Жената разказва, че е прекарала „12 години в страдание“ и непрестанни молитви с надеждата един ден да има свои деца. Съпругът ѝ има дете от предишен брак, което живее заедно с тях.

„Честно казано, не знам как ще се справя с пет деца. Ще имам нужда от много помощ, за да ги отгледам“, добави тя. „Но вярвам, че Бог няма да ми даде изпитание, което е извън силите ми. Въпреки това бих била много благодарна за всяка подкрепа", споделя открито щастливата майка.