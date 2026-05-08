Когато преди пет години Бианка Каролина ражда първото си дете, тя се сблъсква с нещо неочаквано – предупредена е категорично да не кърми бебето си. Това, което младата жена е смятала, че ще бъде част от майчинството ѝ, бързо се е превърнало в момент, белязан от страх и съмнения.

Причината за това – ХИВ позитивният статус на Бианка.

В скорошно TikTok видео, което предизвика широк отзвук, Бианка разказва как нещата са се променили днес за нея – и как без колебания кърми новородения си син. Нещо, което някога ѝ се е струвало невъзможно. „Толкова исках да кърмя и първото си дете преди пет години, но не се осмелих“, споделя тя пред People.

Тя твърди, че по онова време е направила собствено проучване и е вярвала, че да кърмиш с ХИВ позитивен статус е безопасна и обичайна практика. Но остава шокирана от реакцията на медицинските специалисти, когато е споделила желанието си.

„В болничкото отделение по раждане и акушерство ме заплашиха с полиция. И дори нещо повече - казаха, че ще ме подведат под съдебна отговорност, ако кърмя дъщеря си“, разказва Бианка. И допълва: „Това бяха изключително тежки времена за мен.“

Това преживяване остава с майката дълго след напускането на болницата и влияе върху начина, по който подхожда към следващата си бременност и решенията, които следват.

„За щастие насоките на Центровете за контрол и превенция на заболяванията бяха обновени през 2023 г. и според тях майки, живеещи с ХИВ, вече могат да кърмят бебетата си и да получават пълната подкрепа на медицинските екипи.“

Според Центровете „при майки на антиретровирусна терапия (ART), рискът от предаване чрез кърмене е по-малък от 1%, но не е нулев.“ Специалистите все пак препоръчват кърмата да бъде заменена с адаптирана формула или донорско човешко мляко от млечна банка – нещо, което ще елиминира риска за детето. Но категоричната забрана за кърмене е вече отменена.

С тази промяна Бианка се чувства по-уверена да вземе информирано решение под строг медицински контрол. „Най-важната мярка за безопасността на бебето ми, докато го кърмя, е поддържането на неоткриваем вирусен статус“, обяснява тя. „Правя това, като ежедневно приемам лекарствата си. Освен това всеки месец си правя рутинни изследвания.“

Въпреки всичко младата майка е наясно, че решението ѝ може да не бъде разбрано от всички. Голяма част от реакциите на потребителите на социалните мрежи отразяват продължаващо объркване относно ХИВ и кърменето.

Затова за Бианка споделянето на нейната история публично е не само обяснение на личния ѝ избор, но и начин да вдъхне смелост на жени в нейното положение. Тя се надява, че това, което някога е било плашещо преживяване, сега може да се превърне в ясен път за други хора.

