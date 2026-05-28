Звездата Кайли Миноуг е истинска музикална икона. Публиката я обича заради непоправимия стил, талант и присъствие, което има на сцената. Винаги различна, винаги впечатляваща. А днес, на 28 май, Миноуг празнува рожден ден и навършва 58 години, но е все така енергична и завладяваща.

Кайли Миноуг носи смело сърце - успява два пъти да пребори най-коварната болест

Музика, слава, хиляди фенове и блясък...Но не всичко е такова каквото изглежда. Съвършенството е само привидно, а зад него се крият житейски трудности, изпитания, болка и битки, които белязват завинаги. През 2005 г. Кайли Миноуг е диагностицирана с рак на гърдата. С огромна воля и усилия, тя успява да пребори коварната болест, но 16 години по-късно отново се сблъсква с фаталната диагноза. За щастие обаче, само преди броени дни, певицата официално обяви, че и този път се е справила и е успяла да се излекува от рака. Сърцето на Миноуг е смело и не се предава - въпреки срашните новини, безсънните вечери и дните прекарани в безкрайна тревога. Тя избира да се бори докрай и побеждава.

Ето какво интересно знаем за певицата Кайли Миноуг

Родена е в Мелбърн, Австралия

Кайли Миноуг има сестра, която също се занимава с музика - Дани Миноуг.

Първи дебют в сериал - на 11 години, в Skyways.

Има издадени 17 албума.

Има 20 световни турнета.

Нова докумнтална поредица по Нетлифкс разказва за живота й, казва се KYLIE.

Участва в 7 филма.

Певицата страда и от хипергликимия.

" Най-великите жени в музиката за всички времена" - Кайли Миноуг попада в тази класация на 47-о място през 2012 г. според VH1.

Издава детска книжка в края на 2006 г.

И малко любов...кои мъже успяха да влязат в сърцето на Кайли?

Лени Кравиц е едно от световноизвестните имена, с които я свързват в романтичен план.

Джошуа Сас - за него певицата е сгодена в период от една година - от 2016 г. до 2017 г., но за съжаление след това всичко между тях приключва.

Пол Соломонс е мъжът, с когото тя има връзка последно - от 2018 г. до 2023 г. Към момента не е ясно дали певицата има романтични отношения с друг партньор.

Световноизвестният певец Роби Уилиямс официално признава за Кайли:

"Кайли Миноуг е най-великото ми и силно влюбване, но до връзка не се стигна! Аз обърках всичко – сякаш бях на 13 години, когато бях около нея. Тя беше като красавицата-мечта от по-горен клас. Не знаех как да говоря нормално с нея!" - споделя той пред медиите.