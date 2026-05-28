На филмовия фестивал в Кан, звездата Хайди Клум отново прикова всички погледи към себе си – не само с визията си, но и с откровеността, с която говори за теми като менопауза и промените, които настъпват в тялото на жените след 50 години.

В интервю открито говори за симптомите на менопаузата и промените, които усеща. Вместо да избягва темата, тя говори спокойно и без притеснение за нещо, което милиони жени преживяват ежедневно и се чувстват някак засрамени.

Откровеност, която впечатлява

След искрените признанията на Клум, феновете започват да я възприемат като нещо повече от просто красив и известен модел. Те оценят откровеността й, виждайки, че всъщност тя е съвсем нормален човек - като всеки един от тях и преживява своите лични битки. Тя създава за себе си образ на смела жена, която не се страхува да говори за възрастта, хормоните и естествените процеси в жвиота, защото каквото и да правим, ние не можем да спрем времето, а само да се адаптираме към него.

Снимка: Getty Images

Красота без преструвки

Редица известни личности, а и не само, се опитват да спрат времето чрез крайни диети, ботокс или медикаменти за отслабване. Затова откритото признание на модел като Хайди Клум, че е качила няколко килограма и приема това спокойно, се възприема като рядък пример за истинска увереност и себеприемане. Тя не се стреми да изглежда на 25, а показва, че женствеността и привлекателността не изчезват с възрастта. Именно това поведение е определено като впечатляваща форма на женска сила.

Темата, за която малко се говори

Менопаузата все още остава тема, която много жени избягват публично. В статията се отбелязва, че преди години известни личности почти никога не са говорили открито за този период от живота си. Горещите вълни, безсънието и внезапното усещане за топлина често се преживяват трудно, но рядко стават част от публичния разговор. Затова думите на Хайди Клум се възприемат като важен момент - нещо, което помага на много жени да се почувстват по-малко притеснени и по-приети.

Снимка: Getty Images

Менопаузата - кога се появява и какви са симптомите?

Менопаузата е естествен етап в живота на жената, при който менструацията спира окончателно и организмът постепенно намалява производството на хормоните естроген и прогестерон. За менопауза се говори, когато една жена няма цикъл в продължение на 12 последователни месеца. Обикновено настъпва между 45 и 55-годишна възраст, но при някои жени може да започне по-рано или по-късно.

Етапи на менопаузата

Перименопауза

Това е преходният период преди самата менопауза. Може да продължи няколко години. Хормоните започват да се променят и цикълът става нередовен.

Чести симптоми:

горещи вълни

нощно изпотяване

промени в настроението

безсъние

умора

качване на килограми

понижено либидо

Менопауза

Това е моментът, в който менструацията е спряла за 12 месеца.

Постменопауза

Периодът след менопаузата. Някои симптоми намаляват, но ниските нива на естроген могат да повлияят на костите, сърцето и метаболизма.