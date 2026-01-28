Хайди Клум разкрива тайните на модния свят в новия си документален филм On & Off the Catwalk by Heidi Klum, който ще се излъчи на 22 февруари и 1 март по ProSieben и Joyn. Тя е решена, че иска да покаже какво се случва зад кулисите и да разбие клишетата за бляскавия живот на моделите. Клум разказва, че първоначално е колебаела дали да направи такъв документарен проект, тъй като не е искала да „отваря вратите на дома си“. В крайна сметка тя се съгласява, за да покаже какво всъщност представлява работата на модел зад камерите. Какво наистина се случва и как нищо не е такова, каквото изглежда.

Моделката е решила да разкрие важни детайли от живота на децата й, както и от отношенията си със своя любим, в който е лудо влюбена. Тя споделя също, че увереността е ключова в професията ѝ, тъй като всички очи са винаги насочени към теб. "Важно е работата да ти носи истинско удоволствие и да правиш нещата с любов", категорична е красавицата.

Що се отнася до това как поддържа перфектната си фигура, Клум споделя, че обича здравословния начин на живот. Тя предпочита да се храни с непреработени и естествени храни, и не прекалява с упражненията, като предпочита да слуша тялото си. Тя добавя и, че докато е на този свят иска да се забавлява и да прави това, което обича, вместо неща, които не ѝ носят радост. Намира го за излишно и загуба на време.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER