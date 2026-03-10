Николета Лозанова отпразнува 2‑рия рожден ден на втората си дъщеря - Борислава. Изкусителната бизнесдама публикува емоционален пост по повода, като показа красива празнична декорация в розово.

Николета Лозанова и партньорът ѝ Николай (Ники) Михайлов отбелязаха 2 години от раждането на Борислава. Майката трогна почитателите си с емоционално послание в социалните мрежи по повод празника:

„Преди 2 години се сбъдна едно толкова чакано щастие. Появи се ти и донесе със себе си смях, светлина и любов, която не може да се опише с думи. 2 години малки стъпки, топли прегръдки и безброй красиви моменти. Честит 2‑ри рожден ден, Борислава.“

Малката принцеса е била посрещната от своите плюшени играчки, на които са завързани празнични балони. Рожденичката се е радвала на цели две торти, които не са типичните детски десерти с крещящи цветове и множество анимационни герои. Декорациите на сладкарските изделия за празника ѝ се открояват със своята нежна простота и внимателно подбрани елементи.

От снимките още става ясно, че семейството са започнали празника с чаено парти и запечатване на момента със снимки в албум.

Припомняме, че през последните месеци семейството преминава през особено труден период. Дядото на малката Борислава – легендата на българския футбол Борислав (Боби) Михайлов – беше приет по спешност в болница в края на ноември 2025 г., след като получи инсулт.

По последна информация неговите жизнени показатели са стабилни, но състоянието му остава тежко и той продължава да бъде под лекарско наблюдение, като към момента не е в състояние да комуникира активно.

Въпреки притесненията около здравето му, близките му не губят надежда и често споделят емоционални послания в социалните мрежи.

Николета Лозанова е споделяла за тежката си втора бременност, трудностите и за подкрепата, която е получава от близките си хора:

"Това са хората, които винаги са били и ще бъдат до мен и са свидетели на тази мечтана бременност, която се превърна в истинско изпитание за мен и тях. Толкова желана, но и толкова болезнена, че трудно намирам с думи да опиша живота ни през последните месеци.."

Забременяването се оказва изключително трудно, а в България не срещат нужното внимание и специалисти. Надеждата идва от Турция, където бременността протича успешно и на 10 март 2024 г. се ражда Борислава – първото общо дете на Николета и Николай.

На 3 септември 2025 г. Лозанова и Михайлов кръстиха дъщеря си, а повода отпразнува без излишен шум - сред природата, с роднини, животни и малките приятели на Борислава.

Снимка: https://www.instagram.com

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER