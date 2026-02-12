Цяла България отбелязва рождения ден на най-великия ни вратар за всички времена Боби Михайлов – с вяра и надежда той да се възстанови по-бързо. Празникът обаче е белязан не само от уважение и признателност, но и от тиха болка. Най-близките му хора посрещат този ден със свити сърца – любимата му Мария Петрова, трите му деца Николай, Бисера и Елинор, както и неговите внуци – Николай, Мартин и малката Борислава.

Особено емоционално послание отправи Николета Лозанова – половинката на сина му Николай. С думи, изпълнени с обич и надежда, тя нарече легендарния вратар на „Пеневата чета“ „най-добрия дядо“ и изрази вярата си в неговото скорошно оздравяване.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа тя, споделяйки трогателен момент от ежедневието на Боби Михайлов – преди той да получи инсулт в края на 2025 година.

Снимка: Инстаграм

Кадърът показва не футболната легенда, не дългогодишния президент на БФС, а един отдаден дядо – мъж с голямо сърце, който купува балон за своята единствена внучка. Прост жест, но изпълнен с безкрайна любов.

По ирония на съдбата инсултът го застигна в края на ноември – само дни преди рождения ден на снаха му Николета Лозанова. Сякаш съдбата изпита семейството в момент, който трябваше да бъде повод за радост.

Надежди за скорошно оздравяване изрази и синът му Ники Михайлов, който нарича баща си „старши“ и сподели, че много му липсва в лична изповед в социалните мрежи:

Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много! Обичаме те!“

Снимка: Инстаграм

Малката Борислава, кръстена на своя дядо, се роди през март 2024 г. Тя е дълго чаканото дете за Николай и Николета – плод на много надежди, сълзи и борба. В своя лична изповед популярният модел и инфлуенсърка сподели колко труден е бил пътят им към родителството.

"Аз и Николай искахме много дете, но съдбата имаше други планове.", пише тя в социалните мрежи няколко дни след раждането.

"Това са хората, които винаги са били и ще бъдат до мен и са свидетели на тази мечтана бременност, която се превърна в истинско изпитание за мен и тях. Толкова желана, но и толкова болезнена, че трудно намирам с думи да опиша живота ни през последните месеци.."

Забременяването се оказва изключително трудно, а в България не срещат нужното внимание и специалисти. Надеждата идва от Турция, където бременността протича успешно и на 10 март 2024 г. се ражда Борислава – първото общо дете на Николета и Николай.

Освен малката Борислава, Боби Михайлов е горд дядо и на още две внучета. В края на 2008 г. се ражда първият му внук – синът на дъщеря му Бисера и футболиста Живко Миланов, кръстен на вуйчо си Николай. Три години по-късно семейството се увеличава с още един син – Мартин.

Снимка: bTV Media Group

Днес, в деня на неговия рожден ден, цялото семейство е обединено от едно – любовта към него и надеждата отново да го видят силен, усмихнат и прегръщащ своите внуци.

