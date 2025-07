На 10 март 2024 г. Николета Лозанова и Ники Михайлов посрещнаха дъщеричката си - Борислава. До сега двойката не е споделяла снимки, на които се вижда лицето на малката. Най-скорошният пост на брюнетката обаче, разкри чаровното излъчване на втората й дъщеря.

На 3 юли Лозанова публикува снимка на нея и малката Борислава в профилите си във Facebook и Instagram. Двете са прегърнати, вероятно на плаж, защото майката е по бански, а дъщеря й е завита с хавлия.

Постът е озаглавен с "Ти открадна сърцето ми завинаги", написано на английски.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Впечатление прави сладката прическа на бебето - малки пухкави опашки. Може би Борислава ще бъде с къдрава коса, ако съдим по тази снимка. Къде са на почивка семейството не е ясно, но кадрите, които качва изкусителката са наистина впечатляващи.

Снимка: https://www.instagram.com

Наскоро рожден ден празнува половинката й - Ники Михайлов. Тя отправи специални пожелания за партньора си с пост в Instagram.

Снимките на семейството са на плаж, където виждаме повече от бащата и дъщерята. Поредицата от фотоси, тя завърши с общ кадър на тримата.

"Happy Birthday to The One & Only! Думите са слаби, за да разкажат нашата любов – тя е съдба! Всеки ден благодаря на Вселената, че ни събра и те превърна в моето всичко. Ще те обичам във всеки следващ наш живот...", написа Лозанова под публикацията.

Припомняме, че преди около 4 месеца Борислава навърши първата си годинка, а рожденият ден семейството отбеляза подобаващо. Повече за празненството, прочетете тук:

Николета Лозанова в "Папараци" за края на брака си с Валери Божинов - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK