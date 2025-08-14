Дискусията колко дълго бебетата и малките деца трябва да ползват биберон е стара колкото самия аксесоар. Сега обаче тя придобива съвсем нови измерения, защото най-новата мода са бибероните за възрастни. Те започват да се използват от хора, навършили 18, по различни причини, свързани с психичното здраве.

Трендът започва да набира популярност в Китай, а после се разпространява и в САЩ, където потребители споделят свои клипове в TikTok. Пазарът е изненадващо голям, а някои онлайн магазини отчитат продажби от над 2000 броя месечно.

Какво представлява новата мода?

В китайските социални мрежи се появяват видеа с възрастни, които използват биберони. Те са по-големи от бебешките, често декорирани с камъчета, в разнообразни цветове и струват между 14 и 70 долара. Скоро след това и американските потребители започват да качват подобни клипове.

Защо хората го правят?

Според споделените истории, бибероните им помагат да намалят стреса, да спят по-лесно, да спрат цигарите, да спрат да гризат ноктите си, да дишат по-добре или просто да се чувстват по-спокойни. Някои твърдят, че им напомня за сигурността от детството, а други – че им помага да се концентрират при работа, особено ако имат ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност).

Снимка: iStock

Какво казват лекарите?

Въпреки позитивните отзиви на потребителите, стоматолози и психолози предупреждават за възможните рискове от използването на биберон от възрастни.

„Възможните увреждания на устата, които може да причинят бибероните, се омаловажават от продавачите“, казва д-р Тан Каомин, стоматолог Китай, цитиран от South China Morning Post.

Дългото ползване може да доведе до болка при дъвчене, ограничено отваряне на устата, промяна в позицията на зъбите, а дори и опасност от задавяне по време на сън.

Снимка: iStock

От психологическа гледна точка, специалистите са на мнение, че решението не е в „бягство“ към детски навици.

„Истинското решение не е да се върнете към детството, а да се изправите срещу предизвикателството и да го решите“, споделя психологът Джан Мо.

Според експертите, това може да е форма на регресия – явление, при което хората, претоварени със стрес, подсъзнателно се връщат към поведение от по-ранни, по-сигурни етапи от живота, като самоуспокояване в бебешка възраст.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK