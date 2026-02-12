Борислав Михайлов е име, превърнало се в синоним на златните страници в българския футбол. На 12.02 той отбелязва своя рожден ден, но празникът тази година няма да прилича на никой друг. Любимите му момичета - съпругата Мария Петрова и дъщеря му Елинор, може и да са малко тъжни днес. Легендата на българския футбол получи инсулт в края на 2025 и беше хоспитализиран. И все пак - животът продължава с пълна сила там, където има любов!

Легендарният вратар на „Пеневата чета“ ни подари незабравимото американско лято през 1994-та. Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Избран за Футболист №1 на България през 1986 г. Но извън футбола той е и човекът, за когото семейството винаги е било най-голямата опора и пристан. Докато има дъх, всеки има и надежда. Ако нямаха вяра и надежда в сърцата си, щяха ли онези момчета през 1994 г. да донесат толкова радост на България?

Снимка: bTV Media Group

Този фантастичен, този невероятен... брак

ТОЙ е потомственият левскар, вдигнал три титли и три купи на страната. Той е героят от САЩ '94, който със своите 102 мача за националния отбор ни караше да вярваме, че дори небето не е граница. Борислав Михайлов.



ТЯ е грацията, чието име е записано със златни букви в „Книгата на Гинес“ – трикратната световна шампионка, която научи света да се покланя пред българската школа. Мария Петрова.

Мария често е казвала в интервюта, че пътят към златния медал е ясно очертан - упоритост, търпение и безкрайна работа. Но в любовта? Там формули няма. Там има само двама души, които решават да не пускат ръцете си, когато светът около тях се тресе.

Историята им е белязана от неимоверна зрялост. Когато се срещат, Мария е с 12 години по-млада от него, но животът я хвърля в дълбокото. Едва на 22, тя вече ходи на родителски срещи на децата на Боби от първия му брак – Бисера и Николай. Без да се оплаква, без да парадира, тя става тяхна опора, докато самата тя тепърва открива жената в себе си.

"Сплотени сме" - споделя тя с онази тиха гордост на жена, която е успяла да съгради истински дом върху основите на компромиса и обичта.

Снимка: bTV Media Group

Нейният съвет към всички, търсещи любовта, е болезнено искрен - "Търсете човек, чиито недостатъци не ви дразнят. Иначе друга тайна няма – това или е човекът за теб, или не е."

Елинор – "Аз съм момичето на тати!"

Борислав и Мария имат една дъщеря - Елинор. Тя е живото доказателство за силата на тази връзка. Едва на 14 години отива да живее в Испания. Решението е на майка й. Признава, че не й е било лесно да го вземе, но приема и че там ще срещне много и различни свои връстници. Това е и начинът двамата да държат детето си извън прожекторите на медиите.

„Аз избрах за Елинор този път в чужбина. Трудно ми бе да убедя баща й, че трябва да замине на 14 години в Испания, но бях уверена, че съм взела правилното решение. Да, трудно ми беше, на нея също й бе трудно да се аклиматизира, но там бяха деца от цял свят, които също бяха без родителите си. Елинор се занимаваше дълго време с тенис и заради него замина в чужбина. Там стана по-силна и по-отговорна, научи се да се бори сама“ – сподели Мария Петрова в предаването "Търси се".

"Аз съм момичето на тати", признава Елинор.

Снимка: bTV Media Group

Не й харесва да тренира художествена гимнастика, защото знае, че ще я сравняват с майка й. Откровена е обаче, че я обожава и като дете е била "голяма лепка". Сега е обратното – Мария постоянно иска да я гушка и целува, а Елинор не искам, защото все пак вече е голяма.

„Майка ми и баща ми напомнят за тази детска любов, която никога не е изчезвала. Те са едно цяло. Мама е по-строгата, но вече сме най-близки приятелки и няма нещо, което да не знаем една за друга“, казва Елинор. Преди време сподели, че мечтае един ден да намери любов, каквато имат родителите ѝ.

И въпреки че днес е 23-годишна млада дама, тя все още копнее за онези сутрешни закуски с родителите си и за разговорите, които нямат край. За нея Боби и Мария са „онази детска любов, която никога не изчезва".

Честит рожден ден, Капитане! Може да е малко тъжно, но до теб стои шампион по достойнство!

