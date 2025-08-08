Николета Лозанова публикува нова снимка на порасналата Борислава. Тя вече съвсем не е бебе! Сладураната е заснета как опознава екзотични плажове и животинки, докато цялото семейство отново е на интересна дестинация.

Николета Лозанова отново прикова вниманието в социалните мрежи, но този път не с провокация, а с дълбока нежност. На 7 юли тя сподели колекция от снимки в профила си в Instagram, на които се виждат споделени семейни моменти от почивката им в Анталия, Турция. Красиво направените кадри са предимно на малката Борислава, която опознава различни места и животни като кози и алпаки.

Дъщерята на Николета Лозанова и футболиста Ники Михайлов изглежда се радва на летните приключения, които родителите й са организирали.

Впечатление прави и общата снимка на двете момичета на Николета - Никол и Борислава.

Под естетически заснетите кадри моделът и инфлуенсърка написа: „Целият ми свят в един кадър...“

Под публикацията бързо заваляха сърчица и възторжени коментари. Сред тях са:

„Малка Николета“,

„Като нарисувана е! Уникална сладурка!“,

„Нереална. Прелестна малка любов…“,

„Много прилича на малко Николче“ – споделят известни личности и последователи.

Снимката натрупа над 20 000 харесвания само за първите 15 часа и породи вълна от умиление, особено защото досега Николета рядко е показвала лицето на втората си дъщеря така ясно.

Борислава е втората дъщеря на Николета Лозанова – родена през март 2024 г. от връзката ѝ с футболиста Николай Михайлов. След период на медийна тишина и предпазливост, свързани със здравословни предизвикателства и лични преживявания, Николета сега все по-често споделя кадри от своето семейно щастие, но внимателно, стилно и с много емоция.

Николета Лозанова в предаването "Папараци" за края на брака си с футболиста Валери Божинов - вижте в следващото видео.

