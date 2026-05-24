Филмовият фестивал в Кан винаги е бил толкова важен за модата, колкото и за киното, а изданието през 2026 година не направи изключение. Скулптурни couture рокли, с игриви принтове и блестящи декорации превърнаха червения килим в истински спектакъл на модното изкуство. От Деми Мур до Бела Хадид - това са петте визии, които най-силно определиха фестивала тази година, всяка от тях представяща различно лице на Кан - от носталгичен холивудски блясък до модерна елегантност.

Деми Мур превърна точките в най-модерния принт на фестивала

Безспорната кралица на Кан тази година беше Деми Мур, която впечатли с поредица от забележителни визии - от прозрачни рокли на Gucci до блестящи дизайни на Jacquemus. Най-запомнящата се обаче беше игривата рокля на точки, отново дело на френската модна къща. Моделът беше показан за първи път по време на ревюто есен/зима 2026 на Jacquemus и се отличаваше с драматичен силует тип „русалка“.

Роклята беше създадена така, че точките буквално да изглеждат сякаш излизат от плата. Макар десенът на точки често да носи ретро усещане, 63-годишната холивудска звезда успя да го превърне в един от най-модерните моменти на фестивала. С небрежно оформена коса, естествен грим и минимални аксесоари, Деми остави роклята да бъде абсолютният фокус на визията - смела, празнична и невъзможна за пренебрегване.

Барбара Палвин избра приказна романтика

Барбара Палвин изглеждаше като истинска принцеса в ефирна рокля в бледосиньо на Miu Miu, която идеално се вписа в романтичната атмосфера на Ривиерата. Деликатно плисираният модел с прозрачни ръкави, пера и пластове шифон подчертаваше елегантно бременното ѝ коремче. Именно на червения килим в Кан моделът обяви, че очаква първото си дете със съпруга си Дилън Спроус, което превърна появата ѝ в един от най-емоционалните моменти на фестивала. Визията беше завършена с минималистични бижута и меки вълни в косата.

Джоан Колинс демонстрира неподвластен на времето блясък

Джоан Колинс доказа, че истинският стил няма възраст. 92-годишната икона се появи в специално създадена скулптурна рокля на френския дизайнер Стефан Ролан. Белият haute couture модел беше вдъхновен от формата на орхидея и включваше характерните за дизайнера архитектурни драперии и драматичен силует. Визията излъчваше класически холивудски разкош и увереност. Колинс допълни тоалета с дълги черни ръкавици, впечатляващи диаманти и емблематично червено червило.

Александра Льоклер блесна в шампанско и кристали

Блестящите рокли винаги са неизменна част от Кан, но тази година един от най-впечатляващите моменти принадлежеше на новата госпожа Льоклер - Александра Льоклер, по-рано известна като Александра Сен-Мльо. Съпругата на пилота от Формула 1 Шарл Льоклер се появи в специално изработена рокля на Paolo Sebastian. Моделът в шампанско беше богато бродиран с кристали, микропайети и флорални апликации, които проблясваха под светлините като течен метал. Роклята следваше извивките на тялото и преминаваше в романтични пластове, напомнящи за couture естетиката на 90-те години. Диамантените бижута Messika и елегантният кок завършиха безупречната визия.

Бела Хадид - икона както винаги

Бела Хадид безспорно беше една от звездите на фестивала и продължава да изгражда собствена модна история в Кан. Малцина са забравили емблематичната рокля с „белите дробове“ на Schiaparelli, която тя носеше през 2021 година. Пет години по-късно супермоделът отново избра Schiaparelli за появата си на червения килим в Кан. Този път тя заложи на дълбоко изрязана дантелена рокля - модерна интерпретация на силует, носен от Джейн Бъркин през 1969 година. Специално изработеният модел е дело на креативния директор на модната къща Даниел Роузбъри и според информацията е бил ръчно бродиран от 130 майстори в продължение на 22 000 часа. Роклята включваше trompe-l’oeil дантела, черен декоративен акцент над пъпа, корсетни елементи и многопластов шлейф тип „русалка“.