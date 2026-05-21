„Мис България“ 2023 Елизабет Кравец, чиято титла беше отнета месеци след спечелването, премина по червения килим на 79-ото издание на кинофестивала в Кан и достойно се нареди до звездите от световна величина. С изискана черна рокля, впечатляващи тюркоазени бижута и елегантно присъствие, българката прикова погледите на гостите и фотографите на едно от най-престижните светски събития в света.

20-годишната красавица сподели емоцията си в социалните мрежи с видео от незабравимата вечер и кратко, но въздействащо послание:

„Момент, за който някога само мечтаех, а сега е реалност.“

Впечатляваща визия с български почерк

Роклята на Елизабет е дело на българския дизайнер Лора Лилова, която и тази година облича редица дами за бляскавите събития в Кан. Тоалетът впечатлява с изключително женствен силует и фини детайли.

Горната част представлява бюстие със заострени линии, богато украсено с камъни и деликатна бродерия, а долната – дълга пола с висока цепка и ефирен шлейф, който елегантно се спускаше по стълбите на Фестивалния дворец на емблематичния булевард „Кроазет“.

Стилно допълнение към роклята бяха черните дълги ръкавици, които придадоха завършен и изтънчен акцент на визията. Бижутата, масивно колие и обеци с тюркоазени камъни, внесоха свеж контраст и още повече блясък.

Прическата на Елизабет, оформена в класически холивудски вълни и прибрана на елегантна опашка, допълни безупречно цялостната ѝ визия за червения килим.

От „Мис Варна“ до червения килим в Кан

Елизабет Кравец печели титлата „Мис Варна“ през 2023 г., когато е едва на 17 години, а малко по-късно става и „Мис България“ 2023. Няколко месеца след победата ѝ титлата е отнета с мотив, че „подронва имиджа и престижа“ на конкурса.

Красавицата е родена в Израел, където живее до 7-годишна възраст. След две години в Сърбия семейството ѝ се установява в България. Още от малка се развива като модел, а паралелно с това се занимава активно и със спортни танци.

Елизабет е многократен шампион на България по спортни танци – през 2017, 2019 и 2023 година, а през 2021 г. достига до полуфиналите на световно първенство.