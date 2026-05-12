Големият финал на най-романтичното риалити "Ергенът" 5 почти настъпи - на 21 май всичко приключва и истината излиза наяве. Коя дама ще успее да се пребори за сърцето на Марин и защо той продължава да е раздвоен между Михаела и Любомира? Завесата пада, любовта надделява и след този епизод нищо няма да бъде същото!

Ето най-важното, което се случи до момента:

Крис и Елеонора почти се сгодиха - една истинска любовна идилия, която доказа, че можеш да срещнеш точния човек в романтично риалити по телевизията. Двамата се хареса от първия поглед и напускаха имението в Шри Ланка заедно. Кристиян и Нора решиха, че ще продължат връзката си в България и нямат място повече в екзотичното приключение.

Снимка: bTV

Стоян остана без дами и напусна предаването

След сълзи, емоционални сривове и вътрешни конфликти, Стоян изгуби своя шанс с фаворитката си Илияна, която избра Георги Гатев пред него. Поради тази причина се наложи брокерът да напусне имението преди финала на предаването. След като той изчезна за осем дни, търсейки себе си, Илияна се почувства наранена и самотна. Това насочи вниманието й изцяло към Гатев и промени тотално посоката в любовта на Стоян. Но както са казали някои по-мъдри от нас - "всяко зло за добро". Той не пропусна да си вземе довиждане и със своя приятел и конкурент - Марин и разбира се, с Георги Гатев. Въпреки че Стоян влезе в предаването да търси любов, той откри приятелство в лицето на един от своите „съперници“- Марин, както и в лицата на някои от момичетата.

Снимка: bTV

Геори Гатев - от оператор до ерген

И така, след като вече споменахме за Георги Гатев по-горе, няма как да не навлезем в детайли за неговата поява. След като Стоян напусна предаването за осем дни, продукцията реши да покани нов ерген и се спря на секси оператора Гатев, на който много от дамите вече бяха хвърлили око, най-вече една - именно Илияна. С влизането му като ерген, нещата в имението рязко се промениха и всичко стана още по-объркано и емоционално.

Снимка: bTV

Предстоят финални церемонии, важни избори и, разбира се, много силни емоции, които определено ще държат зрителите в напрежение до последния дъх. Гледайте "Ергенът" 5 на 21 май по bTV, 20:00 ч.