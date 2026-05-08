В епизод 38 на "Ергенът" сезон 5, се проведе една от най-емоционалните церемонии на розата - тази на жълтата роза, която дава възможността на жените да заявят интереса си към някой от ергените. Изминалата дългоочаквана церемония в имението не премина без обрати. Пет момичета се върнаха обратно към България, като сами избраха да не дадат своите рози на никого от мъжете. За Алия, Бетина, Доника, Пламена и Мануела романтичното приключение в Шри Ланка приключи.

Типично в своя стил и с много хумор Мануела се обърна към ергените с думите – „Бих ви пожелала да срещнете перфектната жена, но аз си тръгвам!“ и припявайки си напусна имението.

Зрителите определено ще я запомнят с нейното отличаващо се присъствие и неповторим чар. Въпреки че не успя да спечели любовните симпатии на Стоян, за когото даде заявка, че влиза в предаването, тя си тръгна с широка усмивка и пълни очи след специалното ѝ изпращане.

А как продължава животът ѝ след предаването, споделя в ексклузивно интервю за LadyZone.bg.

Какво не знаете за нея?

Мануела е на 24 години, от град Бургас. Тя е социален работник, като работи с деца със Синдром на Даун. Професията е най-големият ѝ пътеводител, урок и извор на любов в живота.

За нея е изключително важно партньорът ѝ да има добри взаимоотношения с родителите си и да получава тяхната подкрепа. За нея чисто визуалното привличане е страшно повърхностно и елементарно, тъй като то се променя с времето. Търси в мъжа до себе си стабилност и дълбочина.

Често чува за себе си, че има нестандартно излъчване, но го приема като комплимент.

Мануела след "Ергенът"

24-годишната участничка признава, че първата ѝ работа е била като сервитьорка в заведение. "Вземах страшни смени, без почивен ден", продължава тя.

Първата си заплата заделя за дрехи, за да "се изкефи".

Изглежда в ученическите си години не ѝ е било присъщо да бъде навреме, особено когато става въпрос за училище. Мануела споделя, че най-често отсъствията ѝ са били заради закъснения, отколкото заради бягане от час.

Визията си на абитуриентския ѝ бал тя определя кратко и ясно - "бунт".

Защо последната снимка в телефона ѝ е на Илияна - вижте в следващото видео.